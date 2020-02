Kariņš neatsaucas Bordāna aicinājumam atbrīvot Rebenoku no Rīgas brīvostas

Īsi pirms valdības lēmuma pieņemšanas par Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto "Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam" (NAP2027) Bordāns stāstīja par, viņaprāt, negodīgi atstādināto Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru Ēriku Eglīti, kā arī Rebenoka pretendēšanu uz AS "Latvenergo" padomes locekļa amatu un viņa kļūšanu par Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieku.

Tieslietu ministrs sacīja, ka viņš varēšot atbalstīt NAP2027, kurā vieni no centrālajiem mērķiem minēti tiesiskums un taisnīgums, ja Kariņš un Nemiro atsauks Rebenoku no Rīgas brīvostas valdes. "Tas būtu tests, vai mēs esam gatavi pildīt pašu pieņemto NAP2027. To varat darīt šodien vai rīt," aicināja Bordāns.

Nemiro norādīja, ka viņš neatbildēs uz Bordāna sacīto, jo "ir priekšvēlēšanu laiks, kad Bordāns iezīmē aģitāciju Rīgas domes vēlēšanām". Vienlaikus Nemiro pauda, ka "tieslietu ministrs nav reputācijas tienesis".

"Ja vērtējam kādas personas reputāciju, tad šāds jautājums dienaskārtībā nav iekļauts. Bordāns nav cilvēks, kas mūs vērtēs, viņš nav reputācijas tiesnesis," uzsvēra Nemiro.

Ministru prezidents abu ministru vārdu apmaiņu raksturoja kā kašķi, uz ko Bordāns norādīja, ka šajā jautājumā lietot vārdu "kašķis" esot amorāli. Bordāns arī vēlējās zināt, vai Kariņam esot kāda vienošanās ar partiju "KPV LV", ja reiz viņš nekomentē Bordāna uzdotos jautājumus. Premjers uz šo jautājumu neatbildēja.