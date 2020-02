Grāmata iznākusi izdevniecības “Latvijas Mediji” paspārnē.

Rolanda Bula, īstajā vārdā Rolande Bebere (1964), ir juriste, līdz izdienas pensijai strādājusi Valsts policijā dažādos amatos, arī par izmeklētāju. Darbojas Tukuma literātu apvienībā, piedalījusies Tukuma un Kurzemes prozas lasījumos. 2018. gadā pabeigusi Literārās akadēmijas Prozas meistardarbnīcu.

Pirmais autores kriminālromāns “Klusēšanas varā” iznāca 2014. gadā apgādā “Jumava”. Satīrisko romānu “Brīvmūrnieka trīs vēlēšanās” 2015. gadā izdeva apgāds ”Zvaigzne ABC”. Romānā “Atpakaļceļš” vēsturiskā līnija, kas ir darba centrs, iet sazobē ar mūsdienām. “Atpakaļceļš” nācis klajā izdevniecībā “Latvijas Mediji”. 2018. gada nogalē ”Zvaigzne ABC” dienas gaismu ieraudzīja kriminālromāns “Stopētāju lieta”. Izdevniecībā “Latvijas Mediji” iznākušais romāns “Sīnāja kalna lieta” ir šīs grāmatas turpinājums. 2019. gada vasarā pie lasītājiem devās arī grāmata “Upes laiks”.

Kādas pavisam parastas Latvijas pilsētas netradicionālās reliģiskās kopienas dzīvi īsā laika sprīdī satricina mīklaini notikumi: draudzes vadītāju Biku mājas pagalmā noindēti sargsuņi un draudzes namā izlīmētas draudu skrejlapiņas. Šiem notikumiem seko kas briesmīgs – pirtī atrod noslīkušo Pēteri Biku, taču nelaimes gadījuma versija neapstiprinās. Tīšo slepkavību izmeklē kriminālpolicijas inspektors Juris Zvirbulis, kuram palīdz izmeklētāja Asnāte Grieze. Izrādās, ka apdraudēta ir arī mācītāja atraitne Olga, kuru nolaupa un aizved uz purvu, kur sieviete ir spiesta pārlaist baiļu nakti. Inspektors Zvirbulis noskaidro, ka pilsētā no Londonas ir ieradies Aldis Braucējs, kura sieva bijusi draudzes upuris. Atklājas, ka Aldis biedējot Bikus noindējis suņus un nolaupījis Olgu. Pēc tam aizdomas krīt arī uz Esēniju Vidvudu, kura arī ieradusies pilsētā. Esēnija atzīstas līmlapiņu izlīmēšanā. Tikai pēc tam Zvirbuļa aizdomas krīt uz Biku dēlu Aleksandru, kurš slepus ieradies no Spānijas nolūkā nogalināt tēvu, lai ieņemtu viņa – draudzes vadoņa vietu. Braucēja nodoms patiesībā arī ir bijusi Biku pāra slepkavība, bet viņš to nav realizējis, jo nespēj nogalināt. Arī Esēnija ir gribējusi vairāk – pasūtīt draudzes nama nodedzināšanu, bet arī viņa nespēj veikt iecerēto. Slepkavību spēja veikt tikai draudzes lolojums Aleksandrs. Romāna fonā - sektas dzīve, bet romantismam mazliet nepiepildāmās mīlas ilgas – Zvirbulim ir jau 40, bet Ditai Vidvudai 20, taču pasapņot Juris uzdrīkstas.

