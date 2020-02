“Pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” valdē ir iecelti vieni no labākajiem transporta jomas profesionāļiem valstī, Innusas kundzei ir milzīga pieredze gan kā juristei, gan kā transporta un sakaru jomas ekspertei. Pašvaldības SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) valde ir pilnībā nomainīta, arī tajā strādā profesionāļi, nevis politiķi. Uzņēmumos tiek likvidēti arī politisko konsultantu amati. Izbeidzot nodibinājuma “riga.lv” darbību, un pārskatot visus nodibinājuma un pašvaldības reklāmas izdevumus, budžetā ir ieekonomēts gandrīz 1,5 miljons eiro. Apmēram tik izmaksās jauna operācijas bloka izveide Rīgas 1.slimnīcā, kas ir ieplānota šogad,” turpina O.Burovs.

Lai arī daļa politiķu visai bezatbildīgi attiecās pret saviem pienākumiem, boikotējot lēmumu pieņemšanu, tai skaitā atsakoties strādāt pie budžeta, un savā destrukcijā aizgāja pat līdz tam, ka sabotēja Dziesmu svētku komitejas izveidi, pašvaldības darbs neapstājās ne uz brīdi. Pašvaldības iestādes darbojās un nodrošināja rīdziniekiem visus pakalpojumus. “Vēlos izteikt pateicību visu pašvaldības departamentu un iestāžu vadītājiem, kuri pēdējo trīs mēnešu laikā strādāja īpaši lielas neskaidrības apstākļos,” uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs.

“Lai dēļ politisko peripetiju neapstiprinātā pilsētas budžeta dēļ pašvaldības darbs netiktu apdraudēts, 10.februārī tika izdots Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojuma par Rīgas pašvaldības finanšu resursu vadību. Līdz ar to jau ar 1.februārti ir paceltas algas bērnudārzu pedagogiem un medicīnas darbiniekiem skolās, ir palielinātas algas arī sociālajiem aprūpētājiem. No 2020. gada veselības apdrošināšanas polises tiks nodrošinātas arī sporta un interešu izglītības iestāžu pedagogiem. Šis ir būtiski ne tikai no sociālā viedokļa, bet arī lai nodrošinātu cilvēkresursus. Patlaban Rīgas bērnudārzos ir izteikts personāla trūkums,” norāda Burovs.

Domes priekšsēdētāja rīkojums ļaus savlaicīgi veikts šogad plānotos remontdarbus - 2020.gadā esam paredzējuši dažāda veida darbus vēl 33 skolās un 45 bērnudārzos. Tāpat tiks izbūvētas un aprīkotas jaunas bērnudārzu grupas kopumā 560 bērniem. Ir saglabāta bezmaksas ēdināšana skolas un bērnudārzos un atlaides sabiedriskajā transportā.

Pērn ir pieņemts arī būtisks lēmums par papildu ienākumiem pilsētas budžetā - ar 2021.gadu Rīgā tiks ieviesta tūrisma nodeva. Tas ienesīs pašvaldības budžetā ienākumus vairāku miljonu eiro apmērā. Tāpēc būtiski ir nodrošināt profesionālu un konsekventu darbu, popularizējot Rīgu kā tūrisma galamērķi.

Pērn ir veikti arī ievērojami ieguldījumi pilsētas kultūras un izglītības infrastruktūrā. Ir uzsākta Nacionālā teātra piebūves projektēšana, arī Dailes teātra skvēra labiekārtošanas projektēšana. Mežaparka Lielās estrādes būvdarbi norit atbilstoši plānam un jau šajā vasarā Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks uz jaunās estrādes. Tiek būvētas piebūves trīs Rīgas ģimnāzijās, atjaunotas piecu skolu telpas, divas skolu sporta zāles, izbūvēti trīs lieli bērnu sporta un aktīvās atputas laukumi - Imantā, pie Rīgas 86.vidusskolas un Friča Brīvzemnieka pamatskolas.

“Jāatzīst, ka pilsētas ielu un tiltu infrastruktūra atrodas diezgan kritiskā stāvoklī. Lai Brasas un Deglava tiltu remontdarbi izkustētos no vietas, man pašam pērn nācās pārņemt to pārraudzību. Rezultātā uz abiem šiem tiltiem darbi atsākās, un ja tie turpināsies atbilstoši laika grafikam, tad 2021.gadā tilti beidzot būs atvērti pilsētas satiksmei,” norāda Burovs.

“Veikti vēl arī daudzi citi darbi, un es ar pilnu atbildību varu teikt, ka Rīgas domes priekšsēdētāja amatā nostrādātais laiks ir bijis produktīvs,” uzsver O. Burovs. Vēlos īpaši pateikties arī visiem frakcijas “Gods kalpot Rīgai” deputātiem, par kopīgu darbu un paveikto, norāda domes priekšsēdētājs.