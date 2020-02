Ierobežos satiksmi Ukrainas parlamenta priekšsēdētāja vizītes laikā un slēgs satiksmi pie ēkas Peitavas ielā 7

Apstāties un stāvēt būs liegts no 24.februāra plkst. 7.00 līdz 25.februāra plkst. 15.00 Raiņa bulvārī, pie ēkas Raiņa bulvārī 5/6. Tāpat ierobežojumi noteikti 24.februārī no plkst. 7.00 līdz plkst. 15.00 Visvalža ielas labajā pusē, 50 metru garā posmā no Ernesta Birznieka-Upīša ielas un 25.februārī no plkst. 7.00 līdz plkst. 9.30 Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Baumaņa skvēra līdz Elizabetes ielai.

Tostarp arī apstāties un stāvēt būs liegts 25.februārī no plkst. 7.00 līdz plkst. 12.00 Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu, kā arī - 25.februārī no plkst. 7.00 līdz plkst. 14.30 Valkas ielā, posmā no Hanzas ielas līdz Vīlandes ielai.

Nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme, velosipēdistu un gājēju kustība:

pie ēkas Raiņa bulvārī 5/6;

Aspazijas bulvārī un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī pie Brīvības pieminekļa un Brīvības laukumā;

pie ēkas Visvalža ielā 4;

pie ēkas Brīvības ielā 36;

pie ēkas Kalpaka bulvārī 3;

pie ēkas Elizabetes ielā 83/85;

pie ēkas Raiņa bulvārī 7;

pie ēkas Kalpaka bulvārī 12;

pie ēkas Pils laukumā 3;

pie ēkas Jēkaba ielā 11;

pie ēkas Valkas ielā 7.

Sabiedriskā transporta satiksme un gājēju kustība pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.

Kā arī saistībā ar ēkas demontāžas darbiem no 26.februāra līdz 1.aprīlim tiks slēgta gājēju kustība un transportlīdzekļu satiksme Peitavas ielā pie ēkas Peitavas ielā 7.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu.