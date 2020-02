Notikuma vietā likumsargi sastapa bezsamaņā guļošu vīrieti. Viņam bija ar asinīm notraipīta seja un galvas rajonā uztūkusi brūce. Ņemot vērā, ka ar vīrieti nebija iespējams veikt pārrunas, neizdevās noskaidrot ne viņa personas datus, ne arī vakara notikumu gaitu. Arī personas mantās neizdevās atrast personu apliecinošu dokumentu.



Savukārt uzbrucējs jau bija pametis notikuma vietu. Velorikšas vadītājs aizturēts Brīvības pieminekļa laukumā, pēc kā viņš atvests atpakaļ uz notikuma vietu. Pārrunu laikā noskaidrots, ka cietušais, iespējams, ir Austrijas pilsonis.

Foto: ekrānuzņēmums no video

Aizturētais atzinās, ka tik tiešām vairākas reizes iesitis tūristam. Pēc pēdējā sitiena austrietis nokritis uz zemes un vairs nav piecēlies. Kā iemeslu savai rīcībai viņš skaidroja, ka tūrists iepriekš izmantojis viņa pakalpojumus. Vīrietis no kāda kluba devies prom bez virsdrēbēm. Sākumā velorikšas vadītājs apjautājies, vai viņam neesot auksti un piedāvājis atgriezties atpakaļ pēc virsdrēbēm, tūrists to neesot vēlējies darīt – vien iesēdies braucamrīkā, lai dotos prom. Brīdī, kad pakalpojuma sniedzējs izlaidis tūristu no sava spēkrata, konstatējis, ka viņam esot apčurāta jaka. Velorikšas vadītājs atzina, ka dusmās neesot noturējies, tāpēc klientam iesitis.



Pārrunu laikā pie policistiem piesteidzās arī vairāki darbinieki no kluba, kurā iepriekš tūrists izklaidējies. Ziņotāji skaidroja, ka tūrists traucējis izklaides iestādes darbu – traucējis citiem klientiem, vicinājies ar rokām, līdz ticis izraidīts no kluba.



Drīz pēc tam notikuma vietā ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Cietušais pavadīts līdz mediķu busiņam, kur sniegta medicīniskā palīdzība. Apskates laikā nolemts viņu nogādāt slimnīcā. Savukārt uzbrucējs nogādāts Valsts policijā atbildības izvērtēšanai.