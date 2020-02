Latvijā arvien biežāk izmanto dronus: tagad ar tiem uzraudzīs arī mežus

Bezpilota gaisa kuģi noderēs meliorācijas uzraudzībai, lai novērtētu aizsērējumus un apaugumus, bebru dambju apsekošanai, palīdzot atklāt šo dzīvnieku izveidotus aizsprostus, augsnes gatavošanas darbu uzraudzībai un pieņemšanai, aizsargājamo putnu ligzdu apdzīvotības un ligzdošanas sekmju pārbaudēm.

Dronus plānots izmantot arī ārkārtas situācijās, piemēram, ugunsgrēka un citu postījumu apmēru novērtēšanai. Pretendenti konkursam par dronu un to aprīkojuma piegādi var pieteikties līdz 24. februārim.

Dronu izmantošana kļūst aizvien plašāka arī Latvijā, tos iegādājies gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, gan Dabas aizsardzības pārvalde, arī Rīgas pašvaldības policija plāno piedalīties starptautiskā projektā, kas ļaus saņemt 203 107 eiro bezpilota lidaparātu iegādei.

Novembrī valdība atbalstīja Aizsardzības ministrijas ieceri pazudušo cilvēku meklēšanas organizācijai Bezvests.lv piešķirt 22 649 eiro drona iegādei.

Jāpiebilst, ka dronu lidināšanu regulē stingri noteikumi – tos nedrīkst izmantot ne tikai tuvāk par pieciem kilometriem no lidostas skrejceļa, bet arī tuvāk par 500 metriem no militāriem objektiem, cietumiem un to jaunbūvēm.

Bez saskaņošanas ar īpašnieku vai valdītāju aizliegts lidināties arī virs ielām, autoceļiem, dzelzceļa, elektriskajiem tīkliem, gāzes vadiem.

Drona vadītājs nedrīkst būt reibumā, pacelt aparātu augstāk par 120 metriem un tālāk par 500 metriem no sevis, tas jāpatur acīs jeb redzamības zonā. Lidināt dronus atļauts no saullēkta līdz saulrietam.