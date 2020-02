Ilustratīvs attēls. (Foto: LETA)

Slēgs satiksmi Kalēju ielā un ierobežos satiksmi Kungu ielā

Saistībā ar ēkas demontāžas darbiem no 17.februāra līdz 23.februārim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība Kalēju ielā, posmā no Kungu ielas līdz Peitavas ielai, kā arī tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Kungu ielā, posmā no Trauksmes ielas līdz Kalēju ielai.