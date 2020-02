FOTO: restaurācijai tiek gatavota Rīgas pils Kastelas daļa

Objekta pārbūve paredz atjaunot un pilnveidot Rīgas pils konventa jeb Kastelas daļu - Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāžu un darba telpas.

"Esam gatavi pa posmiem uzsākt Rīgas pils Kastelas atjaunošanu - esam izsludinājuši būvdarbu iepirkumu. Lai rūpīgi saglabātu vēstures liecības un kultūras mantojumu, Rīgas pils Kastelas daļā pēdējos gados veikti vērienīgi izpētes darbi. Tas palīdzēs optimizēt būvniecības izmaksas, samazinās būvniecības riskus un neparedzēto darbu rašanos, nodrošinot to, ka katrs atradums nekavēs būvniecības procesa tālāko gaitu. Izpētes gaitā konsultējāmies ar augstas raudzes speciālistiem - restauratoriem no Itālijas (Venēcijas) un Čehijas," skaidroja Ivanovskis-Pigits.

Ja iepirkums noritēs veiksmīgi, būvdarbus VNĪ plāno sākt maijā. Paredzēts, ka nodot muzejam pielāgoto Kastelas dienvidu korpusu varētu 2024.gadā.

Kastela ir vecākā Rīgas pils daļa, tā atrodas tiešā saistībā ar Rīgas pils priekšpili un austrumu piebūvi (Foto: LETA)

VNĪ ir apņēmušies muzejam pielāgoto Kastelas dienvidu korpusu nodot ekspluatācijā 2024.gadā. Līdz tam muzejs turpinās darbību pagaidu ekspozīciju telpās Brīvības bulvārī 32.

Rīgas pils Kastelas atjaunošanas pirmajā kārtā paredzēts veikt konstrukciju un pamatu pastiprināšanu, inženieriekārtu izbūvi, jumta pārbūves darbus, pārsegumu izņemšanas kapelas telpās, kā arī telpu attīrīšanu no mikoloģiskā piesārņojuma un mitruma.

Otrajā būvdarbu kārtā tiks veikta fasādes atjaunošana un iekštelpu restaurācija un pielāgošana muzeja vajadzībām. Kopējā Rīgas pils Kastelas būvprojekta platība ir 11 900 kvadrātmetru, no kuriem 7700 kvadrātmetru pirmajā un otrajā kārtā netiek atjaunoti - to paredzēts īstenot nākamajās pils atjaunošanas kārtās.

Šodien preses konferencē par godu simtgadei, kopš Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (LNVM) sācis darbību Rīgas pilī, muzeja direktors Arnis Radiņš informēja medijus, ka muzejs sistemātiski un godīgi tika strādājis, lai nozīmīgo jubilejas gadu sagaidītu jaunā veidolā un izskatā, tomēr ne viss ir izdevies.

Viņš atklāja, ka ir izbūvēta muzeju krātuve, tomēr, kas attiecas uz Rīgas pili, tad šeit tik labi nav veicies.Radiņš stāstīja, ka izsludinātais iepirkums ir vien trešā daļa no tā, kas kopumā jāpaveic kastelas dienvidu korpusa atjaunošanai. Tomēr muzeja direktors pauda cerību, ka 2025.gadā pirmās ekspozīcijas varētu atgriezties Rīgas pilī.

Vienlaikus preses konferencē uzsvērts, ka paralēli pils projektēšanas darbiem muzejs ir aktīvi strādājis pie jauno Rīgas pils telpās izvietojamo ekspozīciju koncepcijas, plāniem un izmaksu aprēķiniem, kas esot jau vairākkārt pārstrādāti.

Savukārt projekta galvenais arhitekts Reinis Liepiņš atklāja, ka viņš cenšas saglabāt to, kas ir saglabājams, un restaurēt to, kas ir restaurējams. Vienlaikus viņš stāstīja, ka cenšas saglabāt Rīgas pils vēsturisko "uzslāņošanos". "Rīgas pilī ir akumulējies viss, kas saistīts ar estētiku un dekorāciju, bet to nevar redzēt, jo tas slēpjas zem vēlāk uzkrātām kārtām," pauda arhitekts.

No 2024.gada dienvidu korpusā paredzēts atklāt Livonijas pilij veltītu ekspozīciju, servisa daļu, veikalu, kafejnīcu, rentera un kapelas telpās izstādes, muzeja mainīgo izstāžu zāli, kā arī bēniņos - bērnu un jauniešu centru.

Rīgas pils Kastelas atjaunošana tiks veikta pēc PS "Rīgas pils Kastelas projekts" izstrādātā būvprojekta arhitekta Liepiņa vadībā.

Kastela ir vecākā Rīgas pils daļa, tā atrodas tiešā saistībā ar Rīgas pils priekšpili un austrumu piebūvi, kur izvietota Latvijas Valsts prezidenta un Valsts prezidenta kancelejas darba telpas.

VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1,1 miljona kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.