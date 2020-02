Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas laboratoriju korpuss svin spāru svētkus

Svinīgajā notikumā, kopā ar Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolotājiem, vidusskolēniem un direktori Svetlanu Semenko piedalījās Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs. Viņš klātesošos sveica, sacīdams: “Tas, ka šāds laboratoriju korpuss top, pavisam noteikti ir skolas direktores nopelns. Skolā ir labs muzejs, un tajā ir redzama fotogrāfija, kurā skolas direktore Semenko kundze ir nofotografēta tikko pie izbūvētas skolas ēkas. Un šodien mēs atkal kopā ar direktori stāvam pie jaunbūves un tā ir dāvana skolai, skolotājiem un skolēniem. Tāpat vēlētos uzteikt būvniekus un projektētājus par šī nebūt ne vienkāršā objekta celtniecību, kas tiek veikts skolas teritorijā, kurai līdzās norit arī mācību darbs. Un visa komanda, kas īsteno šo projektu, esam pārliecināti, ka 1. septembrī skolai būs jaunas laboratorijas eksakto mācību nodrošināšanai jaunā kvalitātē.”

Savukārt S.Semenko izteica gandarījumu, ka sapņi piepildās, jo ģimnāzija jau vairāk nekā desmit gadus piedalās Eiropas struktūrfondu projektā un VISC projektā dabaszinātnēs un matemātikā.

Pasākumā arī piedalījās būvniecības kompānijas “VELVE” valdes loceklis Toms Reiziņs, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora p.i. Ivars Balamovskis un Rīgas domes Īpašuma departamenta atbildīgie darbinieki.

Pagājušā gada rudenī tika uzsākta Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas laboratoriju korpusa jaunbūves būvniecība. Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īsteno būvkompānija “VELVE”. Projekta īstenošanai ir piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

Ēkā ar kopējo platību 3160 kvadrātmetru tiks izveidota auditorija 160 apmeklētājiem, bibliotēku ar lasītavu, divas laboratoriju telpas informācijas tehnoloģiju un robotikas nodarbībām, ar iespēju tās arī apvienot. Būs arī četras mācību telpas fizikas, dabas zinību, ķīmijas un bioloģijas apguvei. Visas laboratorijas aprīkos ar modernāko mācību aprīkojumu, interaktīvām tāfelēm un mēbelēm.

Šobrīd būvobjektā pabeigti monolīto konstrukciju betonēšanas un saliekamo dzelzsbetona elementu montāžas darbi. Cokolstāva līmenī tiks izvietota auditorija 160 apmeklētājiem. Auditoriju ar palīgtelpām, iespējams, varēs izmantot arī ārpus skolas pasākumiem, funkcionāli nodalot to no pārējā apjoma ar atbilstošu sanitārā mezgla bloku. Stāvā projektēta arī garderobe visam jaunbūvējamā apjoma skolnieku skaitam, kā arī bibliotēkas grāmatu glabātuve. Pirmā stāva līmenī būs izvietotas divas auditoriju telpas (IT/robotikas laboratorijas) ar iespēju tās apvienot, ja nepieciešams, lielāka skolnieku skaita vajadzībām vienā telpā. Katrai no šīm telpām ir arī sava palīgtelpa iekārtu vai materiālu glabāšanai. Izbūvējama arī bibliotēkas lasītava – zāle, konferenču telpa un skolotāju istaba ar darba un atpūtas zonām. Otrā un trešā stāva telpas ir plānojuma ziņā gandrīz identiskas. Plānā pamatu veido četras mācību klašu telpas (fizikas, dabas zinību, ķīmijas un bioloģijas laboratorijas) ar iespēju divas no tām apvienot, ja nepieciešams. Uz jumta izvietota galvenā ventilācijas tehniskā telpa ar pirmo līdz trešo stāva apkalpojošo ventkameru.

Jaunajā korpusā būs bērniem piemērots mēbelējums krāsās, katram stāvam ar savu krāsu gamma. Būs interaktīvās tāfeles, laboratorijas ar vismodernāko aprīkojumu.