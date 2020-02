Kaimiņš pieņēmis lēmumu izstāties no partijas un nolikt tās valdes priekšsēdētāja mandātu. Kritizējot partiju, Kaimiņš uzsvēra, ka ir vīlies tās darbībā, jo politiskais spēks vairs nepārstāvot tās vērtības, par ko viņš vēlējies cīnīties. Deputāts vērsās arī pret partijas ministriem.

Deputāts norādīja, ka partijas biedriem nu ir nepieciešams izvērtēt, vai vērts palikt šādā politiskajā spēkā. Viņš arī pastāstīja, ka pēdējās dienās par izstāšanos no "KPV LV" iesniegumus iesnieguši vairāk nekā 30 cilvēki.

Partijā norādīja, ka Kaimiņa iesniegums vēl nav saņemts.

KPV LV Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Ēriks Pucens stāsta, ka Kaimiņš jau sen ir zaudējis partijas "KPV LV" biedru uzticību, tāpēc izstāšanās no politiskā spēka bija viņa vienīgā iespēja no situācijas "iziet ar sausām kājām".

Ēriks Pucens (Foto: LETA)

Pucens sacīja, ka Kaimiņš, neiesniedzot iesniegumu par izstāšanos no partijas, sestdien gaidāmajā politiskā spēka kongresā būtu sagaidījis daudzus "ļoti skarbus un asus vārdus" no partijas biedriem, kuri būtu rosinājuši balsot par viņa izslēgšanu no partijas.

"Tas, ka viņš iesniedza savu atlūgumu, ir gļēva rīcība un parāda, ka viņš nebija gatavs uzklausīt partijas biedru viedokli un paskatīties cilvēkiem acīs, kas reiz bija viņam noticējuši," secinājis Pucens.

Deputāts uzskata, ka Kaimiņa "populistiskie uzbrukumi" "KPV LV" ministriem ir tikai atriebība par to, ka viņi jau no pirmsākumiem domāja ar savu galvu un nepakļāvās Kaimiņa diktātam.

Kaimiņš šī gada sākumā kopā ar kolēģi Aldi Blumbergu tika izslēgti no politiskā spēka Saeimas frakcijas, tās deputātiem akcentējot abu politiķu darbošanos pretrunā ar frakciju.

Saistītās ziņas Artuss Kaimiņš vēl nekomentē, vai pēc ugunsgrēka cīnīsies par kompensāciju Kriminālprocesu pret Kaimiņu KNAB izbeidzis nozieguma sastāva trūkuma dēļ Artuss Kaimiņš aicina KPV LV pašlikvidēties

Sestdien gaidāms partijas "KPV LV" kongress, kur plānots vēlēt jaunu politiskā spēka valdi.