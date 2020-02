Jūties cietis? Neklusē!

Vardarbība ģimenē, krāpniecība, korupcija, miesas bojājumu nodarīšana, netaisnība un pretlikumība – diemžēl šie vārdi nav sveši nedz pasaulē, nedz Latvijā. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, reģistrēto noziegumu skaitam ir tendence samazināties gadu gaitā[1], tomēr saskaņā ar Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 statistiku ir vērojams augsts nereģistrēto noziegumu skaits jeb tikai 5% no zvaniem zvanītāji ziņo, ka ir ierosināts kriminālprocess.

Par ko visbiežāk zvana uz atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem?

Vardarbība ģimenē

Labklājības ministrija akcentē, ka reģistrētie dati par vardarbību ģimenē atspoguļo tikai “mazāko” aisberga daļu[2], līdzvērtīgi liecina arī atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem pieredze. Tālruņa 2019. gada statistika apliecina, ka zvanītāji ziņo par vardarbību ģimenē biežāk nekā jebkurās citās vietās kopā (uz ielas, darbā, internetā u.c). Zvanītāji (lielā pārsvarā sievietes, bet mēdz būt arī vīrieši) ziņo par fizisku, emocionālu, ekonomisku, seksuālu vardarbību un vardarbīgu kontroli, kas notiek ģimenē. Pat ja vardarbība tiek vērsta pret partneri, tā nozīmīgi ietekmē bērnu, viņu drošības un labklājības izjūtu, kas uzskatāma par emocionālo vardarbību pret bērnu. Pētījumi liecina, ka Latvijā aptuveni katra trešā sieviete dzīves laikā ir cietusi no vardarbības ģimenē.[3]

Zvanītāji visbiežāk ziņo par emocionālu vardarbību, tomēr bieži sarunas gaitā atklājas, ka zvanītāji cieš arī no citiem vardarbības veidiem. Minētajā gadījumā tālruņa konsultanti spēj sniegt psiholoģisku atbalstu, kā arī informēt par iespējām vērsties pret vardarbību. Tāpat projektā “Vardarbībai patīk klusums” ir tapis informatīvs buklets par vardarbību ģimenē, kuru ieteicams apskatīt, ja ciet no vardarbības vai arī ir aizdomas par to, ka kāds no līdzcilvēkiem ir pakļauts vardarbībai. Sievietes bieži jūtas apjukušas, pazaudējušas kontroli pār savu dzīvi. Runājot par vardarbību ģimenē, bieži nākas noskaidrot, vai sieviete šobrīd ir drošībā, vai ģimenē aug bērni. Tāpat svarīgi ir saprast, kur sievietei griezties un meklēt palīdzību, ja ir pieņemts lēmums aiziet no varmākas. Daudzos gadījumos sievietēm ir grūti pieņemt lēmumu atstāt varmāku, viņas izjūt kaunu un iespējamo sabiedrības nosodījumu.

Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu

Pret īpašumu vērstie nodarījumi ir otra biežākā kategorija, par kuriem ziņo zvanītāji. Tas ietver gan huligānismu, gan krāpšanu, gan izspiešanu un pat laupīšanu. Bieži zvanītāji pēc šādiem notikumiem jūtas šokēti, neaizsargāti un bezspēcīgi. Zvanītājiem sākotnējā šoka iespaidā īslaicīgi pazūd izpratne, kur pirmām kārtām vērsties, kā rīkoties, kā pasargāt savu īpašumu un kā atgūt izkrāpto/nozagto mantu. Gan mediji, gan arī dažādas valsts drošības iestādes informē Latvijas iedzīvotājus, ka regulāri tiek atklātas organizētas grupas, kas mērķtiecīgi veic mantiskus noziegumus, tā saukto nekustamo īpašumu izkrāpšanu. Saņemot sākotnējo informāciju, rodas vairāk jautājumu, un cilvēki ir gatavi runāt gan par pašu noziegumu, gan par emocijām, kas viņos raisās.

Vardarbības draudi, miesas bojājumu nodarīšana

Cita veida vardarbība (ne ģimenes vardarbība) ir trešā biežākā kategorija, par ko konsultē Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 konsultanti. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vīrieši biežāk ir tīšu smagu miesas bojājumu upuri, savukārt sievietes biežāk ir seksuālās vardarbības upuri (kas notiek arī ģimenē). Konsultanti šādos gadījumos sniedz psiholoģisku atbalstu, kā arī informē zvanītājus, kā tiek organizēta pirmstiesas izmeklēšana, kurās valsts un/vai pašvaldības iestādēs nepieciešams papildus vērsties. 116006 konsultanti saskaras ar jautājumiem, kuru atbildēšanai nepieciešamas juridiskas zināšanas, jo zvanītājiem nereti ir bail vai neērti uzdot jautājumus policijas darbiniekam par procesa gaitu, un to uzdot anonīmi ir vieglāk. Ir iespēja telefoniski (bez klātienes kontakta) izrunāt jautājumus, kas skar tik sensitīvu tēmu kā dzimumnoziegumi. Cietušie var droši runāt par vardarbību. Arī tajā gadījumā, ja nespēj vēl pieņemt lēmumu par iesnieguma rakstīšanu Valsts policijā.

Konfliktsituācijas

Mēdz gadīties konfliktsituācijas – gan starp tuviem cilvēkiem, gan kaimiņiem, gan atsevišķiem sabiedrības locekļiem. Kamēr minētie konflikti neietver vardarbību, tiem nav noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes un policijas iejaukšanās nav nepieciešama. Minētajos gadījumos zvanītajiem nepieciešams vien emocionāls atbalsts un informācija, kā varētu konfliktus neattīstīt vai izbeigt. Svarīgi ir arī minēt, ka šādos gadījumos noderīgi ir mediācijas pakalpojumi.

Krāpšana e-vidē jeb kibernoziegumi

Interneta vietnes, sociālie tīkli, teju visur pieejams internets 24/7, blogi, e-platformas utt. vēl nesen bija kaut kas jauns, neizzināts un mistisks. Šodien tas ir katram cilvēkam rokas stiepiena attālumā. Ikdiena notiek divās pasaules – reālajā un virtuālajā. Patlaban virtuālajā pasaulē mēs varam izdarīt visu – pelnīt, pārdot, pirkt, veidot dažādas attiecības, mācīties, sekot līdzi zinātnes attīstībai, pat apmeklēt virtuālos kultūras pasākumus. Attīstoties interneta pasaulei, dabiski arī pieaug noziedzīgi nodarījumi, kuros bieži cilvēki kļūst par cietušajiem. Jo vairāk laika cilvēks pavada e-vidē, jo vairāk emociju viņā tas raisa. Tostarp arī pārdzīvojumus, kļūstot par nozieguma upuriem. Attīstoties noziegumiem, attīstās arī Valsts policijas un citu valsts drošības iestāžu izpratne par noziegumu atklāšanu, pierādījumu stiprināšanu un personu saukšanu pie atbildības. Arī 116006 līnijas konsultanti izglītojas, lai varētu precīzāk sniegt informatīvo un emocionālo atbalstu kibernoziegumos cietušajiem.

Nozieguma liecinieki

Liela nozīme nozieguma atklāšanā un vainīgo personu saukšanā pie atbildības ir lieciniekiem. Taču redzēt, izjust un piedzīvot noziegumu ir liels emocionālais stress gan cietušajai personai, gan lieciniekiem. 116006 konsultanti savā praksē bieži palīdz arī lieciniekiem izreaģēt emocijas, lai viņiem ir vieglāk saprast, kas notika, kā pasargāt sevi un kā objektīvāk palīdzēt izmeklētājiem noregulēt tiesisko taisnību.

Pagātnes notikumi

Noziedzīgi nodarījumi var būt notikuši arī pagātnē, kas aiz sevis nesuši psiholoģiski traumatiskas sekas. Iespējams, vainīgais jau ir sodīts, tomēr atstātās emocionālās sekas joprojām liek par sevi manīt. Arī šādos gadījumos ir iespējams zvanīt uz atbalsta tālruni 116006, ļaujot pārrunāt bijušos notikumus

Procesuālo darbību izskaidrošana

Procedūru, kā atklāt noziedzīgo nodarījumu un kā vainīgās personas saukt pie atbildības, faktiski regulē divi likumi – Kriminālprocesa likums un Krimināllikums. Šie divi likumi ir apjomīgi un pietiekami sarežģīti, nereti tie ietver tādus terminus, kurus 116006 līnijas zvanītājs neizprot. 116006 konsultanti sarunā ar klientiem ne tikai sniedz emocionālo atbalstu un padomu, bet arī palīdz izprast gan likumu normas, gan procesuālo darbību likumību un pamatotību. Zvanītāji bieži nezina, kā strādā policijas darbinieki, pēc kādām metodēm viņi noskaidro vainīgās personas un kāda ir kārtība personu saukšanai pie atbildības. Saņemot atbildes uz saviem jautājumiem, zvanītāji iegūst izpratni un skaidrību, kā tālāk rīkoties. Tāpat tiek saņemta informācija par šķietamu amatpersonu rīcības likumību, izskatot vardarbības noziegumus, kas ļauj sniegt informāciju par iestādēm, kurās vērsties ar lūgumu izvērtēt rīcības likumību.

Svarīgi ir norādīt, ka tālruņa 116006 konsultanti nevērtē pašu noziegumu, konfliktsituāciju vai apdraudējumu, nevērtē valsts vai pašvaldības iestāžu darbu, kā arī nepieņem iesniegumus, sūdzības un ierosinājumus. Sniegtais atbalsts ir psiholoģisks un emocionāls – uzklausot un pārrunājot notikumu detaļas, kā arī sniedzot informāciju par iespējām, kur vērsties tālāk. Tāpat arvien biežāk cilvēki lūdz atbalstu, lai psiholoģiski sagatavotos gaidāmajām procesuālajām darbībām, kuru laikā atkārtoti tiks izskatīts un pārrunāts noziegums. Zvanītāji vēlas zināt, kas viņus sagaida policijā, ko viņiem jautās un kādus dokumentus sagatavot.

Nozieguma atklāšana, pierādījumu nostiprināšana un vainīgo personu saukšana pie atbildības ir tiesībsargājošo iestāžu kompetence, bet 116006 konsultanti var palīdzēt ar emocionālo atbalstu, lai noziegumā cietušā persona vai liecinieks maksimāli ātri atgūtos no stresa situācijas vai šoka, kurā zvanītājs nokļuvis nozieguma rezultātā.

Raksta autori:

Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 vadītājs

Raivo Vilcāns

Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 konsultante

Santa Laimiņa