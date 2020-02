Igaunijā sāk kriminālizmeklēšanu par pūļa finansēšanas platformu ar saknēm Latvijā

Pūļa finansēšanas jomu Eiropā rūpīgi neviens neuzrauga, turklāt Igaunijai šajā jomā esot viena no liberālākajām pieejām. Pēc dažādām aplēsēm "Envestio" izdevies savākt ap 30 miljonus eiro, un tagad tiesībsargi skaidro, kas īsti noticis un vai nauda nozagta. Noguldītāji kompānijā bijuši no visas Eiropas, bet īpašnieki un valde - no Igaunijas un Latvijas.

"Mēs esam saņēmuši daudz sūdzību no cilvēkiem, kuri ir ieguldījuši kolektīvās finansēšanas platformā "Envestio". Lielākā daļa sūdzību ir no cilvēkiem ārpus Igaunijas. (...) Svarīgi ir identificēt cilvēkus, kas saistīti ar šo uzņēmumu, un noteikt, vai noziegums izdarīts Igaunijā vai citur. Šī ir izmeklēšana, kurā piedalās daudzas puses, un mēs sadarbosimies arī starptautiskā līmenī," sacījis Igaunijas Centrālās kriminālpolicijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas biroja vadītājs Leho Laurs. Centrālais jautājums šajā lietā ir - vai investori naudu pazaudēja, jo tas saistīts ar investīciju risku, vai arī tā ir bijusi krāpšana.

"Envestio" bijis birojs "Berga bazārā", kur strādājis firmas īpašnieks un dibinātājs Jevgenijs Kukins, atbildīgais par IT Valentīns Kisels un firmas publiskā seja, uzņēmēja Liene Meldere, kura skaitījusies investīciju un attīstības padomnieks un atbildīga par kompānijas tēlu.

Viens no galvenajiem "Envestio" cilvēkiem Kukins kā savu dzīvesvietas adresi norādījis sev piederošo dzīvokli Purvciemā, bet tur mītošā sieviete apgalvojusi, ka Kukins te neesot sastopams. Savukārt Kisels nekādus komentārus par "Envestio" darbību sniegt nav vēlējies.

Īsi pirms "Envestio" platforma sabruka, cilvēkus no Latvijas un Igaunijas amatos nomainījis kāds Novosibirskā dzimis, bet Vācijā dzīvojošs Arkādijs Ganzins, kuram Kukins novembra beigās nodeva īpašumā arī savu citu firmu "Marlin Invest". Savukārt valdē nonācis cits vācietis - Eduards Ritsmans.

Viens no Igaunijā nogrimušās finanšu platformas finansētajiem projektiem bija RTU piederošo ekskluzīvā vietā pašā Ķīšezera krastā esošo kopmītņu ēku renovācija. Tās iznomāt uz 25 gadiem bija izdevies uzņēmējam Sergejam Sergejevam. Viņa un sievas Madaras Butleres firma pieteikusies pūļa platformā "Envestio".

Sergejevs pats bijis tas, kurš "Envestio" Igaunijā piereģistrēja un izveidoja pirmsākumus pūļa finansēšanas platformai, bet tad esot sapratis, ka darbības uzsākšanai nepieciešami prāvi līdzekļi reklāmai un vietnes popularizēšanai ārzemēs, un nesākto biznesu pārdevis savam agrākajam kursa biedram zviedru biznesa augstskolā Kukinam.

Latvijas policija saistībā ar notikušo Igaunijā nav uzsākusi izmeklēšanu - ja būšot nepieciešams, Valsts policija igauņu kolēģiem sola sniegt atbalstu.