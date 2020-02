Vaidere par tirdzniecības līgumu ar britiem: neļausim viņiem "izlasīt ķirsīšus no putukrējuma"

Vaicāta, kas ir galvenās lietas, ko gan Latvijai, gan Eiropas Savienībai (ES) būtu jāpanāk tirdzniecības līguma izstrādes gaitā, deputāte uzsvēra abpusējību. "Ja viņi vēlas kaut ko paturēt, tad arī mēs vēlamies paturēt ko pretī. Ja viņi vēlas zvejot mūsu ūdeņos, tad arī ES jāatļauj zvejot Lielbritānijas ūdeņos," skaidroja Vaidere.

Vienlaikus viņa atzīmēja, ka paredzētais līguma noslēgšanas termiņš - 31.decembris - ir pārāk īss. Eiroparlamentāriete uzsvēra, ka nepilnu 11 mēnešu laikā noslēgt visas vienošanās būs sarežģīti un neizslēdza iespēju, ka britu premjerministrs Boriss Džonsons lūgs pagarinājumu.

Vaidere neredz, kā tik īsā laikā pārslēgt visus ekonomikas, sociālās sfēras, migrācijas, kā arī virkni citu līgumu, pie kā jāstrādā ne tikai britiem, bet visām ES dalībvalstīm. "ES ir arī citi uzdevumi ne tikai breksita noformulēšana," sacīja eiroparlamentāriete.

Tāpat viņa stāstīja, ka interesanti esot tas, ka briti aizvien izrādot interesi par virkni ES programmām, piemēram, "Erasmus+" un "Galileo". Deputāte atzīmēja - ja Lielbritānija gribēs joprojām būt daļa no šīm programmām, tad par to attiecīgi būs jāmaksā un arī to būs jāregulē.

"Briti ir labi sabiedrotie. Drošība un ārlietas ir ļoti svarīgas, bet pārējās struktūrās un sfērās mēs nevaram paši sev darīt pāri. Negribam viņiem un negribas ES darīt pāri," sacīja Vaidere.

Kā ziņots, EP trešdien ratificēja breksita vienošanos, nodrošinot, ka Lielbritānija kopš piektdienas plkst.23 pēc Griničas laika ir izstājusies no ES. Pēc Latvijas laika briti izstājās šodien plkst.1.

EP pamet 73 britu deputāti, bet attiecības Lielbritānijas un ES starpā pilnībā netiks sarautas.

Breksitam sekos pārejas posms, kas ilgs līdz 2020.gada 31.decembrim. Šai periodā uz Lielbritāniju joprojām attieksies ES tiesību normas un abām pusēm būs jāpanāk vienošanās par jaunu tirdzniecības līgumu.

Londona uzstāj, ka šādu vienošanos ir iespējams panākt, bet ES amatpersonas paudušas šaubas, vai tik īsā laikā tas ir iespējams.