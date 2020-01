Ierobežos satiksmi V.E. Svētā Krēsla pārstāvja vizītes laikā

No 31. janvāra plkst. 17.30 līdz 2. februāra plkst. 14.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Jēkaba ielā, pie ēkas Jēkaba ielā 24, kā arī no 1. februāra plkst. 7.00 līdz 2. februāra plkst. 14.00 Klostera ielas abās pusēs, posmā no Mazās Pils ielas līdz ēkai Jēkaba ielā 11.

Nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme, velosipēdistu un gājēju kustība:

• pie ēkas Jēkaba ielā 24;

• Doma laukumā un pie ēkas Doma laukumā 1;

• pie ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 3;

• pie ēkas Raiņa bulvārī 7;

• pie ēkas Mazā Pils ielā 2a;

• pie ēkas Jēkaba ielā 9;

Sabiedriskā transporta satiksme un gājēju kustība pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.