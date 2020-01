Vairāku reorganizēto Rīgas skolu pedagogi tiesājas ar domi par kompensāciju neizmaksāšanu

Kā vēstīja raidījums, Rīgas Ezerkrastu pamatskolai kļūstot par Rīgas Juglas vidusskolas daļu, pamatskolas pedagogiem bijis jāizvēlas starp kompensāciju vai jaunu darba līgumu skolā.

Kompensācijas saņēma tikai tie darbinieki, kuri no darba skolā aizgāja pavisam. Skolas pedagogiem kompensācijās pienākoties no 137 eiro līdz pat vairāk nekā 4000 eiro.

Bijušās Rīgas Ezerkrastu pamatskolas direktora vietniece un skolotāja Veldze Rēpele atklāja, ka jaunajos līgumos pedagogiem noteikts pārbaudes laiks. Tas nozīmē, ka skolotāja darba stāžs jaunajā skolā ir nulle. Bet, jo ilgāks stāžs konkrētā skolā, jo vairāk dažādu labumu, tostarp atlaišanas kompensācijas summas rēķina atbilstoši nostrādātajiem darba gadiem vienā vietā.

Kā vēstīja raidījums, ja šos pedagogus atlaistu tagad, viņi paliktu tikpat kā bez nekā, turklāt ar dažiem skolotājiem pārbaudes laikā darba attiecības esot izbeigtas.

"Panorāmai" zināms, ka līdzīgā situācijā nonākuši arī vairāku citu galvaspilsētā reorganizēto skolu darbinieki.

Valsts darba inspekcija ir saņēmusi sūdzības no četru skolu kolektīviem, un visās izvērtēšanās slēdziens ir tas pats - neatkarīgi no tā, vai darbu skolotājs turpina jau citā skolā vai nē, kompensācijas bija jāizmaksā. "Redzēsim, ko par to teiks tiesa, bet es tiešām ceru, ka darbiniekiem tas beigsies pozitīvi," pauda Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītāja Baiba Puķukalne.

Tikmēr pašvaldība ir citās domās. "Faktiski pabalstu izmaksāšana, tās ir sociālās garantijas darbiniekam tajā brīdī, kad viņš patiešām pats ir iesaistīts jauna darba meklējumā. Šinī gadījumā visi pedagogi tika uzrunāti. Viņiem tika piedāvātas darba attiecības," tā situāciju skaidroja Rīgas domes Izglītības departamenta pienākumu izpildītājs Ivars Balamovskis.

Ja tiesas lēmums būs skolotājiem labvēlīgs, Rīgas domei būs jāizmaksā kompensācijas arī visiem tiem skolu darbiniekiem, kuri pēdējo divu gadu laikā bijuši līdzīgā situācijā. Dome pat esot rēķinājusi, cik lielas summas tās varētu būt, bet publiski to neatklāj.