Rīgas domē atzīmē barikāžu gadadienu

O. Burovs aicināja šajā dienā atcerēties laiku, kad tauta izgāja uz barikādēm, lai aizstāvētu savu taisnību un tiesības uz brīvību. „Neskatoties uz to, ka ar katru gadu šī diena aizslīd tālāk pagātnē, tās dienas ir simbols tautas drosmei, varonībai un vienotībai. Tauta šajās dienās parādīja savu gribu veidot savu valsti un tas lika bruņotajam ienaidniekam atkāpties. Brīvās Latvijas valsts vārds tajās dienās izskanēja tad visā pasaulē,” sacīja Rīgas domes priekšsēdētājs.

„Tagad mums šī valsts pieder un mums ir iespēja brīvi veidot tās nākotni un noteikt tās attīstības virzību. Mūs vairs neviens neierobežo un mums ir jābūt pārliecībai par saviem darbiem, jo grūtos brīžos esam pierādījuši, ka spējam paveikt nozīmīgas lietas. Lai šī pārliecība un ticība mūsu valstij un tās nākotnei nekad no mums neatstājas, jo to ir pelnījušie tie barikāžu varoņi, kas šajās dienās mums to dāvināja ar savām dzīvībām. Būsim taisni, droši un strādāsim Latvijai un tās galvaspilsētai Rīgai,” uzsvēra O. Burovs.