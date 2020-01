Faktiski gandrīz viss būs tā, kā bijis līdz šim, jo sāksies pārejas posms, kura laikā pusēm būs jāvienojas par to, kā tiks sakārtotas to attiecības tirdzniecībā, finansēs un citās nozarēs pēc Lielbritānijas izstāšanās beigām no ES. Bet tagad visus ceļotājus, kuri uz Latviju atlidos no Anglijas, Rīgas lidostā sagaidīs muitnieki ar pārbaudi (tas pats sagaida arī ieceļotājus no Latvijas Londonā). Un ja cilvēki vedīs līdzi preces, kuras maksās vairāk nekā 430 eiro, tiks apliktas ar muitas nodevu un pievienotās vērtības nodokli. Un, ja pienākas, arī ar akcīzes nodokli alkoholam un cigaretēm. Alkohola ievešanai darbosies šādi ierobežojumi: viens litrs stipro alkoholisko dzērienu (virs 22 grādiem) vai nu 4 litri vīna, vai arī 16 litri alus; 200 cigaretes. Latvijas pilsoņi uz Lielbritāniju tāpat kā līdz šim varēs ceļot bez vīzas, bet vairs nebūs zaļā koridora.

Lidostas "Rīga" komunikācijas vadītāja Laura Karnīte portālam Jauns.lv teica: „No lidostas procedūru viedokļa lidostā "Rīga" nekādu izmaiņu nebūs. Lielbritānija jau šobrīd ir ārpus Šengenas zonas, līdz ar to pasažieriem tiek veikta robežkontrole, savukārt drošības prasības nosaka starptautiskie normatīvie akti, kas ir vienādi gan Latvijai, gan Lielbritānijai neatkarīgi no breksita. Šobrīd neviena aviokompānija nav informējusi lidostu par izmaiņām lidojumu grafikos”.

Lidkompānijas "airBaltic" Korporatīvās komunikācijas nodaļa portālu Jauns.lv informēja: „„airBaltic” lidojumi uz un no Apvienotās Karalistes tiks veikti kā iepriekš gan no Rīgas, gan Tallinas arī pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES. 2020. gadā „airBaltic” pasažieriem piedāvā līdz pat diviem reisiem dienā no Rīgas uz Londonu, kā arī marta nogalē uzsāks lidojumus jaunā maršrutā – no Rīgas uz Mančestru. Tāpat vasaras sezonā uzņēmums turpinās sezonālos lidojumus no Rīgas uz Aberdīnu.

Būtiskas izmaiņas pasažierus, kas ar tiešo reisu lidos no un uz Apvienoto Karalisti, neskars. Vienlaikus aicinām pasažierus sekot līdzi aktuālākajai informācijai attiecībā uz, piemēram, preču ierobežojumiem, ko atļauts ievest Latvijā un Apvienotajā Karalistē. Biļešu cenas ietekmē daudzi dažādi faktori, tostarp pasažieru pieprasījums. Pieprasījumam saglabājoties augstā līmenī, pašlaik nav pamata uzskatīt, ka cenas (uz Apvienoto Karalisti) varētu kāpt”.

Piemēram, VID Muitas pārvalde informē, ka no trešajām valstīm (kāda pēc 31. janvāra būs arī Britānija) nedrīkst ievest: gaļu un gaļas produktus; pienu un piena produktus; augu aizsardzības līdzekļus; vairāku veidu augus; kartupeļus. Tāpat jebkuram, kurš no ES izbrauc uz trešo valsti būs pienākums deklarēt skaidro naudu, ja tās apmērs ir vairāk par 10 000 eiro.

