Sieviete no Valmieras atklāj unikālu metodi, kā ātri iemācīties angļu valodu

– Vai biji iepriekš mācījusies angļu valodu?

- Iepriekš angļu valodu biju apguvusi valodu kursos, bet ikdienas darbi neļāva pielāgoties nodarbībām, jo tās notika noteiktā laikā un vietā. Agrāk jau arī mums daudziem škita, ka angļu valoda vispār nebūs vajadzīga.

– Kas pamudināja sākt mācīties angļu valodu?

- Darbā arvien biežāk nonācu situācijās, kad bija jārunā angliski. Nāca klienti un angliski stāstīja, prasīja, bet es ne sapratu, ne mācēju kaut ko sakarīgi atbildēt. Tas radīja reālu diskomfortu un bija kauns, tāpēc nolēmu pēc iespējas ātrāk iemācīties angļu valodu. Vēlreiz mēģināt iet kursos man nebija laika un galu galā - tie taču ir tik dārgi! Internetā biju lasījusi, ka cilvēki stāsta par labu pieredzi ar Šveices metodi. Šķita izdevīgi, ka angļu valodu piedāvā apgūt īsā laikā, turklāt neizejot no mājām un sev ērtā laikā.

– Kā notika mācīšanās?

- Internetā reģistrējos programmai un uzreiz saņēmu to savā e-pastā. Ideāli, ka varēju to lietot datorā vai pat mobilajā telefonā, turklāt izvēlēties laiku, kad bija brīvi brīži. Šveices metode likās ļoti neparasta, bet tā strādā! Pilnīgi cits efekts, nekā kursos, kur vienreiz nesadzirdējis vai nesapratis, palaid visu garām un neko darīt. Šeit visu, ko vēlies, var atkārtot, kamēr esi sapratis. Visas nodarbības ir pārdomātas un interesantas, bet pats galvenais - pēc katras no tām es jutos arvien drošāka.

– Kā vērtē savu angļu valodu tagad?

- Reālus uzlabojumus es jutu jau pēc trešās nodarbības. Šobrīd angliski varu pateikt, izstāsīt un saprast visu, kas man vajadzīgs. Es vairs nebaidos pateikt kaut ko nepareizi, jo beidzot par savām angļu valodas prasmēm esmu droša. Tagad riktīgi priecājos un izmantoju katru iespēju sarunāties angliski.

– Ko Tu ieteiktu cilvēkiem, kuri vēl nerunā angliski?

- Angļu valoda mūsdienās ir vajadzīga ik uz soļa. Jūs ātri sapratīsiet, kāpēc Šveices metode ir tik unikāla un vienkārša. Nevilcinies un pasūti savu programmu, lai beidzot sāktu runāt angliski!

Dodies uz SwissLanguages.com un saņem savu angļu valodas apmācības programmu jau tagad!

Uzmanību! - pirmajiem 49 interesentiem – JAUNĀ GADA apņemšanās ATLAIDE, tāpēbc pasteidzies un dodies uz SwissLanguages.com jau tagad!

Reklāmas raksts sadarbībā ar SwissLanguages.com