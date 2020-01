Priekšlaikus dzimušajiem bērniem saziedots teju tūkstotis pāru zeķīšu

Tā kā saziedotās zeķītes ir dažādos izmēros, tās nonāks Liepājas Reģionālās slimnīcas Jaundzimušo pataloģiju un intensīvās terapijas, Dzemdību un Vispārējā bērnu slimību nodaļā.

Pagājušā gada augustā biedrība "Tu esi gaidīts" izsludināja akciju, aicinot līdzcilvēkus adīt zeķītes priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem. Kopā pagājušā gada rudenī biedrība saņēma 986 zeķītes, 45 sedziņas, 22 cepurītes, 26 rāpulīšus un astoņas bikses, stāstīja Inge.

Ziedojumi priekšlaikus dzimušiem bērniņiem saņemti gan no liepājniekiem, gan atceļojuši no Bauskas, Smiltenes, Rīgas, Vecumniekiem, Ērgļiem, Cēsīm, Dagdas, Ādažiem, Salaspils, Ogres, Turlavas, Lielvārdes, Siguldas, Kandavas, Dobeles, Ikšķiles, Alojas, Gulbenes, Saldus, Ventspils, Vangažiem, Lubānas, Krimuldas, Jelgavas, kā arī no ASV.