Aivars Lembergs Zaļo un Zemnieku savienībai esot kļuvis par izolētības un strupceļa simbolu, tāpēc viņam jāpaiet malā, jo aiziešana no politikas esot vienīgais pareizais solis. Šādu viedokli publiski paudusi Saeimas deputāte, Latvijas Zemnieku savienības valdes locekle Dana Reizniece-Ozola. Sociālajos tīklos to atzinīgi novērtējuši atsevišķi redzami ZZS pārstāvji – bijušais deputāts Edgars Putra, Carnikavas novada domes vadītāja Daiga Mieriņa un Vecpiebalgas mērs Indriķis Putniņš.

Šo bijušās partijas biedres izpausmi pamanīja arī pats Lembergs. Savā preses konferencē viņš to pēc būtības gan nekomentēja, vien atgādināja, ka Reizniece-Ozola bijusi vienīgā “Latvijai un Ventspilij” pārstāve valdībā: “Es domāju, ka nu tik lielu ļaunumu nodarīja šī te atrašanās manis vadītās partijas rindās un ZZS rindās... Tā ir neiedomājama skāde. Un tur viss tas ir bijis ar piespiešanu, iebiedēšanu, protams, no manas puses. Nabadzīte, ja... bet es neapvainojos. Tas priekš manis absolūti nebija pārsteigums. Es būtu pārsteigts, ja viņa būtu paklusējusi. Es būtu ļoti pārsteigts. Un es domāju, ka nākošais solis būs aizcirst durvis.”

Tikmēr Reizniece-Ozola, kas pirms gada no “Latvijai un Ventspilij” pārgāja uz Latvijas Zemnieku savienību (LZS), vaicāta, kāpēc līdz šim iebildumu pret sadarbību ar Lembergu viņai nebija, norāda: šī ir jauna situācija. “Līdz šim tas ir bijis iekšējs nacionāla līmeņa jautājums, kur ir jāuztur tiesiskuma principi: kamēr nav tiesas lēmuma, tikmēr tu nevari apvainot cilvēkus. Bet šajā brīdī lēmums jeb sankcijas jau ir stājušās spēkā, un tam jau ir tiešs efekts gan uz Latvijas ekonomiku, gan uz politisko vidi. Un tādēļ ir jāreaģē tūlīt un nekavējoties. (..) Nu tas arī ir viens no iemesliem, ka bija tikai viena pozīcija no LZS kolēģu puses publiskajā telpā. Man šķita svarīgi parādīt, ka politiskajā spēkā visi tā nedomā,” skaidro LZS valdes locekle.

Latvijas Zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze bija tas, kas steidza publiski paziņot: ZZS neplāno pārskatīt sadarbību ar Lembergu, jo notiekošais esot linča tiesa. Tagad, kad Lemberga situācija apspriesta Zaļo un Zemnieku savienības valdē, Krauze skaidru atbildi par nākotnes sadarbību ar viņu nesniedz: “Mēs nevaram tik šauri skatīties, kā jūs vēlaties, ka runājam tikai par Aivaru Lembergu. Te ir runa par sadarbību starp divām politiskām partijām. Un šinī gadījumā es varu apliecināt, ka Zaļo un Zemnieku savienība nav slēgusi līgumu ar fizisku personu, kurai ir vārds Aivars Lembergs.”

Otrā apvienību veidojošā spēka, Latvijas Zaļās partijas, vadītājs Edgars Tavars šobrīd ir arī Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs. ZZS valdes un frakcijas kopsēdē tika izlemts, ka par nākamajiem soļiem apvienība spriedīs pēc tam, kad Tavars būs aizbraucis uz Ventspili uzklausīt Lembergu un viņa vadītās partijas valdi. Tavars šonedēļ vairākkārt uzsvēra, ka neesot tiesnesis, lai kādu, toskait Lembergu, tiesātu. Tomēr uz jautājumu, kā viņš pats redz ZZS turpmāko sadarbību ar Ventspils mēru un viņa partiju, Tavars atbild izvairīgi: “Mans personīgais viedoklis bija līdz šai valdes sēdei. Šobrīd ir apvienības kopējā pozīcija, ka mēs tuvākajās dienās tiekamies. Es personīgi tuvākajās dienās tiekos ar partiju “Latvijai un Ventspilij”, ar Aivaru Lembergu, lai pārrunātu tālāk mūsu sadarbību.”

Reizniece-Ozola jau paziņojusi, ka gadījumā, ja Lembergs no politikas neaiziet, viņa rosinās sadarbības līgumu ar “Latvijai un Ventspilij” pārtraukt. Vai Lembergs, kurš pēdējo nedēļu laikā atstājis vairākus amatus, varētu atkāpties arī no politiskajiem amatiem? Viņa vietnieks Ventspils domē un “Latvijai un Ventspilij” valdes loceklis Guntis Blumbergs uz šo jautājumu atbildi nezinot: “Lembergs ir “Latvijai un Ventspilij” partijas priekšsēdētājs, un tikai viņš var nākt ar kādiem priekšlikumiem, nevis mēs aicināsim. Es neesmu ne no viena no saviem biedriem, vismaz ko esmu saticis, dzirdējis kaut kādu priekšlikumu, ka vajag atkāpties vai kaut ko darīt. Mēs sanāksim valdes sēdē runāt.”

Zaļo un Zemnieku savienībai sadarbības līgums ir arī ar Liepājas partiju. Saeimas frakcijā to pārstāv ekspremjers Māris Kučinskis. Viņš piekrīt Reizniecei-Ozolai, ka jautājums ir jārisina, un ir viens no retajiem, kas pauž daudz maz konkrētu pozīciju par to, vai Lembergam no politikas būtu jāaiziet: “Nu es jau domāju, ka šai gadījumā tur pat īsti tādu variantu - palikt politikā – īsti pat nav. Bet nu, protams, tas, kā jau es teicu, tas ir Zemnieku savienības jautājums.”

Savukārt vienīgais Latvijas Zaļās partijas pārstāvis Saeimā, partijas valdes loceklis un bijušais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis savu viedokli vēl nav noformulējis: “Emocionālie viedokļi jau ir daudz un dažādi, bet, protams, ka es domāju, vispareizākais tomēr ir uzklausīt visas puses, lai varētu kaut kādā veidā kaut kādu viedokli izteikt. Man liekas, tas ir nepareizi, ka mēs bieži vien vadāmies pēc principa: grāmatu es lasījis neesmu, bet man ir savs viedoklis.”

Līdzīgi atturīgs ir tagadējais Latvijas Zemnieku savienības biedrs Viktors Valainis, kurš iepriekš vēlēšanās startējis gan no “Vienotības” saraksta, gan no Zatlera Reformu partijas, kas tika nodibināta zem saukļiem par cīņu ar trim oligarhiem, viens no kuriem bija Lembergs. Tagad Valainis deputāta darbu apvieno ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) izpilddirektora amatu. Šīs organizācijas sastāvā ir arī Ventspils.

“Uzskatu, ka šajā gadījumā tas ir pilnīgi viennozīmīgi partijas galveno amatpersonu jautājums, un man kā Saeimas deputātam šeit būtu vismazāk, ko jaukties. Un tas ir vistiešākais partijas vadītāja atbildības jautājums – izvērtēt un pieņemt gala lēmumu,” klāsta Valainis. Vaicāts, vai paust viedokli viņam netraucē amats LLPA, deputāts uzsver: “Man nekas netraucē. Ir vienkārši lietu kārtība, kas ir jāievēro.”

Neformāli ZZS iekšienē neviens gan neprognozēja, ka Lembergs labprātīgi aizies no paša dibinātās partijas. ZZS valdes priekšsēdētāja Edgara Tavara tikšanās ar “Latvijai un Ventspilij” notika piektdienas vakarā, bet nekādi konkrēti lēmumi pieņemti vēl netika. Janvāra sākumā Lembergs brauks uz Rīgu, lai ZZS valdes un frakcijas kopsēdē vienotos par to, kāda būs vai nebūs nākotnes sadarbība.