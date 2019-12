Mūžībā devusies bijusī Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Sandra Strence

Sandra Strence dzimusi 1958. gadā, 1997. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un kopš 2002. gada studēja doktorantūrā.

No 1989. līdz 1991.gadam Strence strādāja republikāniskajā apvienībā „Kompjūteru klubs” par juristi, no 1994. līdz 1997. gadam - individuālajā uzņēmumā „Zālītes darbnīca” un SIA „Ripo-2”, no 1996. līdz 1998. gadam - Rīgas Tehniskajā koledžā par tiesību zinību skolotāju.

1998. gada 16. jūnijā Saeima Strenci iecēla par Rīgas rajona tiesas tiesnesi, bet 2000. gada 25. maijā atkārtoti apstiprināja par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. No 2003. gada 1. jūlija Strence pildīja Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas amata pienākumus. 2013. gada jūlijā viņai beidzās Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas termiņš un pēdējā laikā viņa strādāja Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā. Šī gada jūnijā Tieslietu padome Strenci apstiprināja par Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāju. Viņa bija vienīgais kandidāts uz šo amatu, pirms tam viņa bija šīs tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja.

Pirms vairāk nekā desmit gadiem Strence ievērību ieguva arī ar to, ka viņa kļuva par miljonāri. Pateicoties veiksmīgam zemes pārdošanas darījumam. Vairāki Dānijas izcelsmes uzņēmumi viņai par mantotajiem 14,7 hektāriem zemes Ādažos samaksāja vairāk nekā 1,33 miljonus latu (1,9 miljoni eiro).

Atvadīšanās no Sandras Strences notiks pirmdien, 16. decembrī, 13:00 Torņakalna baznīcā.

Jauns.lv izsaka līdzjūtību Sandras Strences radiniekiem un kolēģiem!