Burovs uzsver, ka maksas atvieglojumi sabiedriskajā transportā ir un būs domes prioritāte, un tas ir gan viņa personīgais, gan partijas "Gods kalpot Rīgai!" uzstādījums.

"Dienas kārtībā nevienu brīdī nav bijis izvirzīts jautājums, ka būtu jāpārskata braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā. Plānojot nākamā gada pašvaldības budžetu, ir paredzēts, ka visas pašvaldības noteiktās atlaides sabiedriskajā transportā tiek saglabātas," sola Burovs.

Pēc domes sniegtās informācijas, atlaides pilsētas sabiedriskajā transportā patlaban izmanto lielākā daļa Rīgas iedzīvotāju, un par pilnu biļetes cenu ikdienā transportu izmanto 14% pasažieru. Par brīvu sabiedrisko transportu izmanto nestrādājošie pensionāri, skolēni, personas ar invaliditāti un citas sabiedrības grupas. Daļēji braukšanas maksas atvieglojumi piešķirti pedagogiem, strādājošiem pensionāriem, studentiem, "Rīdzinieka kartes" īpašniekiem un citām grupām.

Jau vēstīts, ka šorīt intervijā Latvijas Radio Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks un SIA "Rīgas satiksme" kapitāldaļu turētājs Druvis Kleins norādīja, ka, ņemot vērā pašvaldības uzņēmuma sarežģīto finansiālo situāciju, iespējams, būtu jāpārskata, kādām cilvēku grupām galvaspilsētas sabiedriskajā transportā tiek piemēroti braukšanas maksas atvieglojumi.

Viņš norādīja, ka nākamie soļi, kas sekos pēc šonedēļ notikušās atsevišķu uzņēmuma padomes locekļu nomaiņas, būs domāt par to, kā nākamajā gadā samazināt uzņēmuma atkarību no overdrafta, proti, lai kapitālsabiedrības izdevumi nepārsniegtu ieņēmumus. Par to Kleins vēlēsies dzirdēt uzņēmuma valdes redzējumu.

Kleins ar "Saskaņas" un GKR balsīm amatā tika ievēlēts 30.novembrī un pārstāv deputātu bloku "Rīgai!".