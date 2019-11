Ievēlēti jauni Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi

Par īstenajiem locekļiem ievēlēti Kristaps Jaudzems un Andris Zeltiņš. Savukārt par korespondētājlocekļiem ievēlēti Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Guna Laganovska, Gustavs Latkovskis, Andis Lazdiņš, Dagnija Loča, Ērika Nazaruka, Līga Paura, Una Riekstiņa, Sandris Ručevskis, Arnis Sauka, Andris Šutka un Laimons Začs.

Ārzemju locekļu statusā tagad būs Alesandro Džuliani no Romas Universitātes, Monika Mihališina no Adama Mickeviča Universitātes Polijā, kā arī Oskars Ozoliņš no Karaliskā Tehnoloģija institūta Zviedrijā.

Par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekli ievēlēts Vitolds Mašnovskis.