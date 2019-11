"Lielā mērā šī ir cīņa starp esošo koalīciju, kurā tiek iesaistīta arī opozīcija. Šobrīd opozīcijai ir diezgan liels svars domes darbā, tāpēc mūsu rīcības un taktikas tiek veidotas maksimāli vienotas," skaidroja Zeps, piebilstot, ka šodien opozīcijas partijas apspriedušas savu nostāju.

Viņš stāstīja, ka opozīcijas partijas visdrīzāk rītdien varētu nebalsot un nepiedalīties sēdē.

"Tā varētu būt pirmā sēde, kas nav notikusi. Pirmais solis uz ārkārtas vēlēšanām vai kādu citu risinājumu," teica Zeps.

Viņš skaidroja, ka pašreiz "Saskaņa" šantažē Rīgas domes priekšsēdētāju Oļegu Burovu (GKR), ka, kamēr no amata nav noņemts Baraņņiks, "Saskaņa" uz sēdēm neieradīsies.

Zeps norādīja, ka tas dod lielāku varu opozīcijai, jo, ja "Saskaņa" trešdien neierodas uz domes sēdi, tad visi lēmumi tiktu pieņemti ar opozīcijas atbalstu.

Jautāts, par Neatkarīgo deputātu frakcijas (NDF), bloka "Rīgai" un neatkarīgās deputātes Baibas Brokas nosūtīto vēstuli opozīcijas partijām, Zeps teica, ka pašreiz to vēl nav saņēmuši, bet, ja runa ir par visas domes vadības atcelšanu, tad šāds aicinājums var nākt tikai no opozīcijas nevis no neatkarīgajiem deputātiem.

"Ja mēs vienosimies, tad sanāksim opozicionāri kopā un pieņemsim lēmumu. Ja mēs izlemsim, ka mūsu kopējā taktikā tas der, mēs ņemsim vērā šo vēstuli," teica Zeps.

Kā ziņots, NDF, bloks "Rīgai" un Broka oficiālā vēstulē aicina opozīcijas partijas atbalstīt visas domes vadības atcelšanu no amata, aģentūrai LETA pastāstīja NDF frakcijas vadītājs Valērijs Petrovs.

Vēstulē skaidrots, ka Rīgas domes ārkārtas sēde otrdien var notikt tikai tad, ja "Saskaņai" un GKR ar savām balsīm palīdzēs opozīcija.

"Tas nozīmē, ka jau šobrīd opozīcija var sākt procesu visas Rīgas domes vadības atbrīvošanai no amatiem un nodrošināt to, ka pašreizējās domi vadošās partijas "Saskaņa" un GKR nevarēs pieņemt nevienu šaubīgu un pretēju rīdzinieku interesēm lēmumu. Tas faktiski dod iespēju jau trešdien, kad ir paredzēta kārtējā Rīgas domes sēde, pilnībā pārņemt kontroli pār Rīgas domē notiekošajiem procesiem, neiesaistoties "Saskaņas" un GKR piedāvātajās varas pārdales spēlītēs, kuru turpinājums ir paredzēts Rīgas domes 1.novembra ārkārtas sēdē," teikts vēstulē.

"Ja otrdien aiziet pozitīvais balsojums, atceļot Baraņņiku no amata, tas nozīmē, ka opozīcija atbalsta "Saskaņu"," teica Petrovs, norādot, ka viņi aicina opozīcijai kopā ar NDF, bloku "Rīgai" un Broku sasaukt ārkārtas sēdi, kurā garantē savas balsis domes vadības atlaišanai.