Japānas pilsētā Kobē iepazīstina ar Rīgai un Latvijai raksturīgiem produktiem

Rīgu un Kobi vieno ne vien ciešas sadraudzības saites 45 gadu garumā, bet abas pilsētas ir arī pasaules gastronomijas pilsētu asociācijas „Délice” biedri. Tiekoties ar pašvaldības, kā arī „Gastropolis Kobe” (pilsētas institūcija, kuras mērķis ir popularizēt vietējos produktus un sekmēt to patēriņu vietējiem, kā arī ārvalstīs) pārstāvjiem un neatkarīgiem ekspertiem, kas nodarbojas ar kulinārā mantojuma un gastronomijas projektiem, tika secināts, ka abām pilsētām ir arī līdzīgs skatījums uz kulināro mantojumu un veselīgu vietējo sezonālo produktu nozīmīgo vietu uzturā.

Tirdziņa apmeklētājiem bija iespēja nogaršot īstu rudzu rupjmaizi, Latvijas ziedu medu, kaņepju staku, šprotes, cidoniju un dzērveņu sukādes, konfektes „Gotiņa”, kā arī zāļu tējas. (Foto: Publicitātes foto)

„Farm to Fork” tirdziņš ir viens no galvenajiem pasākumiem, ko organizē „Gastropolis Kobe”, un katru dienu to apmeklē ap 3000 apmeklētāju, kas novērtē kvalitatīvo vietējo produkciju.

Rīgas pārstāvji tirdziņā piedalījās pēc Kobes mēra Kizo Hisamoto ielūguma, kurš tirdziņa laikā paviesojās arī Rīgas stendā.

