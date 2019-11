Valsts apsūdzības ieskatā, vīrieša noziedzīgo rīcību motivējis fakts, ka abu attiecības bija nonākušas šķiršanās fāzē.

Spriedumā teikts, ka šī gada maija vidū vīrietis pie kādas mājas uz ceļa salika dažādus kokus un ķieģeļus, lai aizšķērsotu ceļu un izvilinātu savu sievu no automašīnas.

Brīdī, kad sieviete savu automašīnu apturēja un izkāpa, lai novāktu šķēršļus, vīrietis, rokās turot nazi, iznāca no krūmiem un sagrāba sievas rokas, atņēma viņai mobilo telefonu un iesēdināja viņu priekšējā pasažieru sēdeklī. Lai panāktu, ka sieviete nepretojas, viņš izteica dažādus draudus, tostarp, ka pabrauks zem smagās automašīnas.

Kad automašīna jau brauca ātrumā, kas pārsniedz atļauto, sieviete mēģināja izlēkt no automašīnas, taču tas viņai neizdevās, jo vīrietis viņu aizkavēja un visu atlikušo ceļu turēja viņu ar vienu roku. Tāpat vīrietis izteica draudus, ka sievieti sasies un ieliks bagāžniekā.

Pēc kāda brīža automašīna piestāja benzīntankā un vīrietis izkāpa ārā, lai uzsmēķētu. Izmantojot iespēju, sieviete bēga uz degvielas uzpildes stacijas pusi, kliedzot pēc palīdzības, taču vīrietis viņu noķēra un aiznesa atpakaļ pie automašīnas. Taču pēc tam, kad sieviete atvainojās par bēgšanas mēģinājumu, vīrietis atdeva viņai automašīnas atslēgas, atļāva, lai viņu aizved līdz nolaupīšanas vietai, kur izkāpa no mašīnas un atdeva sievietei mobilo telefonu.

Apmēram pēc trīs nedēļām vīrietis atkal brauca vienā mašīnā ar savu sievu, bet šoreiz ar viņiem bija arī sievietes draugs. Vīrietis sēdēja aizmugurējā sēdeklī un pēkšņā dusmu uzplūdā izvilka no somas virtuves nazi, ko pielika pie sievietes drauga kakla. Pēc tam viņš, draudot ar nazi, lika sievietei ar caurspīdīgu līmlenti sasiet drauga rokas. Sieviete to sāka darīt, taču, vīrieša ieskatā, viņa to nedarīja gana cieši, tādēļ nolēma to izdarīt pats. Pēc tam viņš ar līmlenti satina arī sievas rokas.

Sievietes draugs, izmantojot brīdi, kad viņam no kakla bija noņemts nazis, aizbēga no mašīnas. Redzot iespēju, arī sieviete sāka bēgt, taču pēc apmēram 500 metriem vīrietis viņu panāca un aiz rokām sāka vilkt atpakaļ uz mašīnu. Lai apturēta sievietes pretestību, vīrietis viņai vairākas reizes iesita pa seju.

Brīdī, kad pa ceļu garām brauca kāda automašīna, sieviete sāka kliegt un māt ar rokām, un automašīna apstājās. Secinot, ka ieradušies liecinieki, vīrietis aizbēga no notikuma vietas.

Tomēr pēc apmēram desmit minūtēm viņš atgriezās. Notikuma vietā aizvien stāvēja sievietes automašīna, kurā iekšā bija arī aizdedzes atslēgas, un vīrietis auto nolaupīja.

Spriedumā norādīts, ka vīrietis savu vainu atzīst un ir atvainojies cietušajiem. Tāpat viņš piekrita lietas skatīšanai paātrinātā procesā, proti, neskatot pierādījumus. Attiecīgi viņam piespriests divus gadus un septiņus mēnešus ilgs nosacīts cietumsods, kā arī trīsarpus gadus ilgs pārbaudes laiks. Tāpat viņam nāksies segt valsts aizstāvības izmaksas 690 eiro apmērā un izmaksāt 2070 eiro lielu materiālo kompensāciju un 2000 eiro lielu morālu kompensāciju cietušajiem.