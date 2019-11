Bijušo NBS orķestra priekšnieku un diriģentu Vuškānu apsūdz varas ļaunprātīgā izmantošanā

No prokurores Sandras Katkevičas celtās apsūdzības izriet, ka Vuškāns, kā starpnieku izmantojot SIA "RDL", bez saskaņošanas ar priekšniecību kādam Ķīnas orķestrim iznomāja 16 sitamos instrumentus, kas ķīniešiem bija vajadzīgi, lai nospēlētu divus koncertus - 2017.gada 31.janvārī Cēsu koncertzālē un tā paša gada 1.februārī Liepājas koncertzālē. Mediju ziņu arhīvos atrodams, ka šajos koncertos uzstājās divi orķestri - Šaņsji Radio ķīniešu mūzikas orķestris un Džedzjanas Tautas mūzikas orķestris.

Kā liecina apsūdzība, koncertu organizēja "Eesti Kontsert" sadarbībā ar "Wu Promotion", bet kraušanas darbos tika noalgoti karavīri, izmantoti armijas automobiļi un armijas degviela ceļam no Rīgas uz Cēsīm, Liepāju un atpakaļ. Ķīnieši par to samaksājuši SIA "RDL" 2145 eiro, no kuriem ne mazāk kā 400 eiro saņēmis pulkvežleitnants.

Otrajā gadījumā 2017.gadā, kā starpnieku izmantojot biedrību "Brāļi Jurjāni", Vuškāns Valmieras drāmas teātra koncertizrādēs "Latviešu romantiķi" iesaistījis armijas mūziķus. Līgums ar biedrību esot bijis fiktīvs, un armijas vadība par to neesot informēta.

Biedrība saņēmusi no teātra 3999 eiro, par ko vēlāk apmaksāti dažādi celtniecības materiālu un celtnieku rēķini par darbiem Nacionālajā arhīvā Rīgā, Ata ielā 1, kur armijas orķestris nomā telpu. Celtnieki tikuši sarunāti ar kāda karavīra starpniecību, bet problēmas sākušās, kad objektā parādījusies Valsts darba inspekcija un Militārā policija.

Vuškāns savu vainu apsūdzībās neatzina. Prokurore pēc tiesas sēdes atteicās laikrakstam precizēt apsūdzības detaļas, turklāt nākamās tiesas sēdes, kuras saplānotas pusgadu uz priekšu un uz kurām aicināts daudz liecinieku, tiesnese Ieva Kulagina pasludinājusi par slēgtām, jo esot bažās, ka var tikt izpausts kāds militārs noslēpums.

Pirmdien notika pirmā tiesas sēde, kas bija atklāta, un tajā divas stundas tika pratināts Vuškāna vietnieks, pašreizējais armijas Štāba orķestra priekšnieks Guntis Kumačevs.

Kumačevs tiesā norādījis, ka pazīstot Vuškānu kā centīgu un apzinīgu cilvēku un nevarot iedomāties, ka viņš plānojis ko pretlikumīgu.

Patlaban Vuškāns ir Daugavpils Universitātes docents.

Aģentūra LETA noskaidroja, ka nākamā tiesas sēdes Vuškāna lietā paredzēta 2020.gada 18.februārī plkst.10.