Viņa atgādināja, ka no šā gada 1.jūlija tūrisma operatora un tūrisma aģenta pakalpojumus ir tiesīgi sniegt tikai tie pakalpojumu sniedzēji, kas ir saņēmuši speciālo atļauju jeb licenci kompleksu tūrisma pakalpojumu sniegšanai un ir reģistrēti PTAC Tūrisma operatoru un aģentu datubāzē. Tāpat datubāzē ir jāreģistrējas saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Šogad 31.oktobrī bija 304 spēkā esošas licences kompleksu tūrisma pakalpojumu sniegšanai. Datubāzē bija reģistrēti 144 tūrisma operatori, 260 tūrisma aģenti, kā arī astoņi saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Lene atzīmēja, ka visās nozarēs, tostarp arī starp tūrisma pakalpojuma sniedzējiem ir atrodami negodīgi komersanti, kuri darbojas bez licences, tādējādi radot riskus ceļotājiem. "Iegādājoties ceļojumu no nelicencēta tūrisma pakalpojumu sniedzēja, pastāv riski, ka tūrisma operatora likviditātes problēmu gadījumā nenotiks ceļojumi, netiks nodrošināta iemaksātās naudas summas atmaksas par nenotikušajiem ceļojumiem, kā arī vajadzības gadījumā netiks nodrošināta ceļotāju repatriācija," viņa skaidroja.

Lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, PTAC aicina patērētājus pirms ceļojuma iegādes iepazīties ar informāciju Tūrisma operatoru un aģentu datubāzē, salīdzināt dažādu tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, pievērst uzmanību ne tikai cenai, bet arī, kādi pakalpojumi iekļauti piedāvājumā, kā arī iepazīties ar pirmslīguma informāciju un līguma noteikumiem.

Kad izvēlēts tūrisma pakalpojumu sniedzējs, pie kura ir vēlme iegādāties ceļojumu, PTAC aicina atcerēties, ka pirms ceļojuma iedzīvotājiem ir tiesības saņemt detalizētu informāciju par plānotā ceļojuma iekļauto pakalpojumu īpašībām, tostarp informāciju par galamērķi, maršrutu, transportu, izmitināšanu, ēdienreizēm, ekskursijām, cenu un maksāšanas kārtību, kā arī nepieciešamajiem dokumentiem. Tāpat iedzīvotājiem ir tiesības saņemt informāciju par medicīniskajām formalitātēm galamērķa valstī un brīvprātīgo vai obligāta veselības apdrošināšanu.

Tāpat PTAC atgādina, ka patērētājam ir tiesības atteikties no ceļojuma, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu, ja tūrisma pakalpojumu sniedzējs piedāvā būtiski mainīt kādu no galvenajām ceļojuma sastāvdaļām, nevar izpildīt kādu no ceļotāja īpašajām prasībām, kurām sākotnēji piekrita vai palielina ceļojuma cenu par vairāk nekā 8%.

Savukārt, ja kāds no ceļojumā iekļautajiem pakalpojumiem netiek sniegts atbilstoši noslēgtajam līgumam, tūrisma operatoram ir jānovērš neatbilstība un gadījumā, ja tas netiek darīts, ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu un kompensāciju par zaudējumiem vai izbeigt līgumu, ja tūrisma operators nepiedāvā ceļotājam piemērotu atbilstošu alternatīvu risinājumu.