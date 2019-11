Levits sacīja, ka, viņaprāt, ir aizvien svarīgāk ir censties savlaicīgi saprast, kādas pārmaiņas Latvijas teritoriju un iedzīvotājus gaida nākotnē. "Viena lieta, piemēram, ir globālās klimata pārmaiņas, kas skar arī Latviju. Vismaz vidējā laika posmā mums būtu jārēķinās ar klimata maiņu, jo tas, protams, vistiešākā veidā ietekmē mūsu lauksaimniekus," uzsvēra prezidents.

Savukārt otra lieta, kā akcentēja Levits, gan ir mūsu pašu ziņā, proti, vai lauksaimniecības produkcija, ko saražo Latvijā, tiek audzēta vairāk industriāli vai bioloģiski. "Tieši ilgtermiņā ir ļoti svarīgi, lai būtu līdzsvars starp ekonomiski izdevīgo produktivitāti un to, ka mēs cenšamies būt zaļa valsts. Un zaļa valsts nozīmē arī bioloģiski orientētu lauksaimniecību, kas ražo produkciju ne tikai individuālā veidā, bet, protams, arī industriālā. Es domāju, ka tā arī ir mūsu niša, un, kā es saprotu, tā ir arī valsts politika šo nozari veicināt," teica Valsts prezidents.

Vienlaikus Levits uzsvēra, ka patlaban tiek aktualizēti jautājumi par laukiem kopumā - par lauku centriem un par apdzīvotām vietām. Pēc viņa paustā, beidzamajos gadu desmitos daudz vietu ir "pazudušas" no kartes. "Jautājums ir par to, vai mēs turpmāk, attīstot visus laukus kopumā, arī mēģināsim noturēt šīs lietas, jo es domāju, ka tas ir latviešu mentalitātē, proti, lauki ir tie, kas baro latviešus ne tikai fiziskā, bet arī garīgā nozīmē. Un tādēļ neatkarīgi no tā, cik lielu daļu no iekšzemes kopprodukta dod zemkopība un lauksaimniecība, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs paturētu savu latvisko identitāti," akcentēja prezidents.

Levits uzskata, ka zemkopība ir latviešu mentalitātes centrā. "Tā ir 1000 gadu ilga tradīcija, un mūsu valsts pastāv, lai šo identitāti koptu. Arī mūsu zemkopības politikā kā viens no aspektiem ienāk šis identitātes jautājums. Tādēļ es ļoti pateicos visas valsts vārdā tiem latviešu zemniekiem, kuri kopj laukus, kuri dod savu pienesumu mūsu ekonomikai un veido to, ko mēs saucam par mūsu latvisko identitāti," uzrunā lauksaimniekiem uzsvēra Levits.