Aptuveni 40% autovadītāju Latvijā ir pārvadājuši bērnu bez autosēdeklīša vai paliktņa

Aptaujā 23% pieaugušo atzina, ka ne vienmēr izpilda visus drošības pasākumus pirms piesprādzē bērnu, piemēram, nenovelk biezu apģērbu, nenostiprina automašīnā brīvi esošus priekšmetus vai neatslēdz priekšā esošo drošības spilvenu, ja bērns tiek sēdināts autovadītājam blakus krēslā. Pozitīvi VP vērtēto to, ka 81% respondentu norāda, ka bērnu nekad nav pārvadājuši iesēdinātu tikai autosēdeklītī - viņi vienmēr arī piesprādzē savu atvasi.

Aptaujā noskaidrots, ka vecāki mēdz iegādāties lietotus autosēdeklīšus, lai ietaupītu uz tā iegādi. Aptaujā to apstiprināja 29% pieaugušo. Svarīgi atcerēties, ka, iegādājoties lietotu autosēdeklīti, jābūt pārliecinātiem par tā lietošanas vēsturi - vai tas kādreiz nav iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā.

Oktobrī norisinājās Valsts policijas īstenotā informatīvā kampaņa "Piesprādzē pareizi - čiks un viss!", kuras mērķis bija vērst uzmanību uz pareizu mazo pasažieru pārvadāšanu automašīnā. Kampaņas laikā Valsts policijas pārstāvji viesojās vairākās Latvijas pilsētās un pastiprināti kontrolēja bērnu sēdeklīšu un drošības jostu lietošanu. Pasākumu laikā Latvijas pilsētās sastaptie vecāki norādīja, ka atbildīgi attiecas pret savu atvašu pārvadāšanu un vienmēr viņus pirms katra brauciena piesprādzē un nodrošina atbilstošu autosēdeklīti vai paliktni.

Tomēr policija pārbaudēs uz ceļa pārliecinājās, ka vēl joprojām ir gadījumi, kad bērns ir piesprādzēts, bet tam nav nodrošināts vecumam atbilstošs autosēdeklītis vai paliktnis. Šādi gadījumi izplatīti reģionos, kur cilvēki, vedot savu atvasi uz izglītības iestādi, vēlas izpalīdzēt draugam vai kaimiņam un aizved arī viņu atvasi. Savu atvasi vecāki ved atbilstoši drošības noteikumiem, taču paziņu bērnu nē. Tāpat šādi gadījumi ir izplatīti lielajās pilsētās, kur mazais pasažieris tiek vests vien īsu ceļa posmu, tādēļ vecāki nolemj bērnu nemaz nepiesprādzēt.

"Pēc kampaņas laikā īstenotām aktivitātēm un veiktās aptaujas, varam secināt, ka vecāki atbildīgi attiecas pret savu atvašu pārvadāšanu automašīnā. Tomēr policijas pieredze liecina, ka joprojām notiek negadījumi, kuros cieš bērni, jo viņi nav bijuši piesprādzēti vai nav atradušies bērnu sēdeklītī. Šie gadījumi, diemžēl, ir ikdienišķi, kad no vecāku puses tiek pieļauti it kā izņēmumi, piemēram, īss pārbrauciens vai bērns tiek pārvadāts citā automašīnā. Šāda situācija nav apmierinoša, tādēļ sabiedrībai aizvien no jauna ir jāskaidro bērnu drošības nozīmīgums," uzsver VP Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics.

Aptauja veikta internetā laikā no 23. līdz 25.septembrim un tajā kopumā piedalījās 405 respondenti - autovadītāji.