LNB notiekošā izstādē mākslinieki runās par invaliditāti un ar to saistītiem jautājumiem

Izstādē ar mākslas darbiem piedalās Latvijas, Igaunijas un Lietuvas mākslinieki, kas ir radīti šai izstādei ar vēstījumu par cilvēcību un spēku, pārvarot dažādus šķēršļus: traģēdiju, traumu, veselības vai līdzcilvēku zaudējumu; ar vēstījumu par drosmi būt un dzīvot neskatoties uz grūtībām, katru dienu darot to, kas ir iespējams, nevis koncentrējoties uz neiespējamo.

Izstāde „Drosme būt” ir mākslas izstādes un semināru, diskusiju vakaru kopums, kuras galvenā tematika ir sabiedrības uzmanības pievēršana jautājumiem par cilvēkiem ar invaliditāti, un tiem, kurus skar invaliditāte, lai veicinātu sapratni, kliedētu aizspriedumus un negatīvos stereotipus, kā arī veicinātu integrāciju un sabiedrības vienotību.

Cilvēki ar invaliditāti nereti tiek asociēti ar vājumu, nespēku un slimību, bet patiesībā viņi ir apveltīti ar cīņassparu, gribasspēku un neatlaidību sāpju un nespēka tuvumā.

„Cilvēki ar invaliditāti bieži saskaras ar nošķirtību un izolētību, tādēļ, manuprāt, īpaši svarīgs ir integrācijas jautājums. Mēs ticam, ka diskusijās, aplūkojot šos jautājumus no neierasta skatu punkta, mēs spētu kliedēt stereotipus un stigmu, kas ietver invaliditāti, tādējādi veicinot sabiedrības integrēšanos un kopējo emocionālo veselību,” stāsta izstādes kuratore Madara Lazdiņa.

Izstādes norises laikā skatītājiem būs iespēja apmeklēt seminārus:

15. novembris plkst. 17.00 Baiba Baikovska „Vai invaliditāte var būt stilīga iespēja?”

11. decembris plkst. 18.00 Katie Leatherwood „Aktīvs dzīvesveids un invaliditāte”

17. decembris plkst. 18.00 Latvijas Paralimpiskā komiteja „Atklāj sevi caur sportu”

18. decembris plkst. 18.00 Apvienība „Apeirons” „Komunikācija”

Foto: Publicitātes foto

Izstādē ar mākslas darbiem piedalās: Daina Deksne Gundersen, Kaja Hiiemaa (Igaunija), Tiia Jarvpold (Igaunija), Piret Jurgenson (Igaunija), Čārlzs Deivids Kellijs, Ailita Kuka, Vilen Kunnapuu (Igaunija), Rainer Kurm (Igaunija), Tea Lemberpuu (Igaunija), Vita Lukstiņa, Mareks Odumiņš, Kaire Olt (Igaunija), Lauma Palmbaha, Anna Pommere, Lāsma Prauliņa, Krista Sokolova (Igaunija), Sven-Erik Stamberg (Igaunija), Rūdolfs Dainis Šmits, Sanda Undzēna, Ain Vares (Igaunija), Geda Zyvatkauskaite (Lietuva).

Izstāde būs apskatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā katru dienu no 13. novembra līdz 19. decembrim: darbdienās no plkst. 9.00 līdz 20.00, brīvdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Ieeja izstādē ir bez maksas.

Sadarbības partneri: Rīgas dome, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Paralimpiskā komiteja, apvienība „Apeirons”.