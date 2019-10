Vilciena konduktoriem samazina valsts valodas prasības

Ministru kabineta (MK) šodien skatīja SM izstrādātos grozījumus noteikumos par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi.

Grozījumi izstrādāti pēc SM un AS "Pasažieru vilciens" iniciatīvas, lai paredzētu iespēju personām ar zemākām latviešu valodas zināšanām strādāt dzelzceļa jomā.

Pašreiz pasažieru vilciena konduktoram ir noteikta valsts valodas prasmes C līmeņa pirmā pakāpe. Izvērtējot šajā amatā veicamos darba pienākumus, konstatēts, ka konduktora amata pildīšanai nav nepieciešama valsts valoda tik augstā līmenī, jo C līmeņa pirmā pakāpē iekļauti uzņēmumu un struktūrvienību vadītāji, augsti kvalificēti speciālisti, augstskolu mācībspēki un pedagogi, līdz ar to būtu nepieciešams konduktora amatu pārcelt uz B līmeņa pirmo pakāpi, kurā iekļautas arī citas profesijas un amati, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

SM skaidro, ka konduktoram, pildot savus darba pienākumus, ir jāspēj risināt vienkāršus dialogus par sadzīves un viņam zināmām profesionālām tēmām, īsi jāformulē savs viedoklis, jālasa un jāsaprot vienkārša satura dažādi tematiski teksti, kā arī jāspēj sagatavot tipveida dokumentus, piemēram, iesniegumus, aktus utt., kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām. Konduktoram jāuztver un jāsaprot dabiskā tempā runātus, vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām.

Ministrija norāda šobrīd spēkā esošajos MK noteikumos arī pavadoņiem ir noteikta B līmeņa pirmās pakāpes valsts valodas prasme un pasažieru vilciena kontrolieriem (revidentiem) ir noteikta B līmeņa otrās pakāpes valsts valodas prasme.