Kultūrkapitāla fonds novirzīs 37 000 eiro latviešu mūzikas radīšanai

Oktobrī noslēdzās šī gada trešais fonda kultūras projektu konkurss un otrais konkurss mērķprogrammā "Latviešu oriģinālmūzika". Vērdiņa stāstīja, ka šī gada trešajā kultūras projektu konkursā tika saņemti 860 pieteikumi ar pieprasīto finansējumu 3,95 miljonu eiro apmērā, no kuriem tika atlasīti 480 projekti, kuri saņems VKKF finansējumus.

Programmā "Vizuālā māksla" tika atbalstīti visi 157 pieteikumi, programmā "Kultūras mantojums" tika saņemti 139 pieteikumi no kuriem atbalstīti 70, programmā "Literatūra" saņemti 126 pieteikumi un atbalstīti 59, "Mūzikas un dejas māksla" - saņemti 123 pieteikumi, tomēr atbalstīti 86, programmā "Teātra māksla" atbalstīti puse no sānemtajiem pieteikumiem - 34, "Filmu māksla" no 78 pieteikumiem atbalstīti 49, programmā "Tradicionālā kultūra" atbalstīti 32 no 55 pieteikumiem, "Dizains un arhitektūra" atbalstīta puse pieteikumu -25 un programmā "Starpdisciplināri projekti" arī atbalstīta puse pieteikumu - 32.

Kopumā projektiem programmā "Literatūra" fonds piešķirs 118 349 eiro, mūzikas un dejas mākslas projektiem piešķirs 214 670 eiro, teātra mākslas projektiem - 194 786 eiro, filmu mākslas projektiem - 180 680 eiro, vizuālās mākslas projektiem fonds piešķirs 219 109 eiro, projektiem programmā "Kultūras mantojums" - 125 430 eiro, programmā "Tradicionālā kultūra" - 77 420 eiro, dizaina un arhitektūras projektiem - 87 331 eiro, savukārt starpdisciplināriem projektiem VKKF piešķirs finansējumu 164 708 eiro apmērā.

Savukārt konkursā "Latviešu oriģinālmūzika" tika iesniegti 68 projekti ar pieprasītu finansējumu 1,24 miljonu eiro apmērā, no kuriem tika atlasīti 37 projekti un fonds latviešu mūzikas radīšanai un attīstīšanai piešķirs 37 299 eiro.

Vērdiņa skaidroja, ka programmas "Latviešu oriģinālmūzika" mērķis ir atbalstīt jaunu dažādu žanru un stilu oriģināldarbu radīšanu, sekmējot radošās darbības izcilību. Savukārt kultūras projektu konkursa mērķis ir veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu, finansēt fizisko un juridisko personu jaunrades un pētniecības projektus kultūras jomā, sekmēt izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu kultūras jomā, kā arī sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu un to pieejamību plašai sabiedrībai.