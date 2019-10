Transports pēc pieprasījuma sācis kursēt arī Alūksnes novadā, un pilotprojekta laikā līdz nākamā gada 30. septembrim tas ir bez maksas. Pakalpojuma sniedzējs transportlīdzekli izvēlas atbilstoši pasažieru skaitam – vieglā automašīna vai mikroautobuss. Transportlīdzeklī būs pieejams arī bērnu sēdeklītis. Alūksnes novadā pakalpojumu sniedz SIA "Sabiedriskais autobuss", Mazsalacā – "VTU Valmiera".

Beidzot tiks uz poliklīniku

Pieci kaimiņi no Mārkalnes pagasta devušies uz Alūksnes centru, lai iepirktos, apmeklētu bibliotēku un visi kopā atgrieztos mājās. Mobilitātes centra koordinatore Marta Riekstiņa atklāj, ka kādā no sarunām iedzīvotāji kā iecerēto galamērķi minējuši arī poliklīniku, jo nav to apmeklējuši trīs gadus nepietiekamās sabiedriskā transporta satiksmes dēļ.

Jaunais pakalpojums pieejams tajā laikā, kad nekursē sabiedriskais transports. “Ja, piemēram, satiksmes autobuss kursē pulksten 8, tad transportu pēc pieprasījuma varēs izsaukt tikai pulksten 9,” skaidro Riekstiņa.

Ir interese arī par jauno pakalpojumu brīvdienās. “Patlaban vienīgais maršruts, ko sestdien ir iespējams pieteikt, ir brauciens no Mazsalacas novada uz Rūjienas tirgu,” teic koordinatore.

Jāpiesaka diennakti iepriekš

Pieteikt braucienu var 24 stundas iepriekš, zvanot vai rakstot īsziņu uz tālruņa numuru 27891000 vai e-pastu tpp@vidzeme.lv mobilitātes centra koordinatoram darbdienās no pulksten 8.30 līdz 14. Pakalpojumu var izmantot darbdienās no pulksten 4 līdz 23. Ja zvani nebūs saņemti, transports nekursēs.

Mazsalacas novadā pakalpojumu sniedz visā teritorijā, Alūksnes novadā noteiktas piecas teritorijas, kur katrā no tām transports pēc pieprasījuma kursēs konkrētā nedēļas dienā, ja būs saņemti zvani. Proti: Mārkalne un Alsviķi – trešdienās, Ilzene – ceturtdienās, Jaunlaicene un Veclaicene – piektdienās.

Šo pagastu iedzīvotāji var pieteikt braucienus uz Alūksni, lai, piemēram, apmeklētu veikalu, aptieku, ārstu, bibliotēku, bankomātu vai nokļūtu līdz autoostai.

Var pievest līdz namdurvīm

Kultūras sarīkojumu apmeklējumam Alūksnes novada iedzīvotāji transportu var pieteikt arī citās nedēļas dienās, taču tad jāpiesakās vismaz vienu nedēļu iepriekš.

Transportu pēc pieprasījuma var izmantot arī nokļūšanai atpakaļ mājvietā un nepieciešamības gadījumā, iepriekš informējot, pat līdz mājas durvīm. Tas iespējams objektīvu iemeslu dēļ, piemēram, ir grūtības pārvietoties, mazi bērni, smagi saiņi, nav iespējams iziet līdz iebraucamā ceļa galam.

Pakalpojumu aicināti izmantot arī novadu viesi, tikai jāaizpilda reģistrēšanās anketa, kas pieejama dažādās vietās novadā.