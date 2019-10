Rīgas kamerkoris “Ave Sol” savas 50 gadu jubilejas svinības noslēgs ar muzikāli vērienīgu koncertu

Rīgas kamerkora “Ave Sol” 50 gadu jubilejas koncertprogramma veidota, par pamatu ņemot kora vēsturisko un pirmatnējo sūtību – pasūtināt jaundarbus atzītiem latviešu komponistiem, kā arī demonstrēt kolektīva augsto māksliniecisko un profesionālo sagatavotību, atskaņojot XX un XI gadsimtā atzītu Eiropas komponistu kormūzikas šedevrus. Rīgas kamerkoris “Ave Sol” pievērsīsies latviešu kormūzikas retrospekcijai un kora “zelta fondam”, sākot no Jāzepa Vītola līdz pat Mārtiņam Braunam.



Koncertā piedalīsies Rīgas kamerkoris “Ave Sol”, mākslinieciskais vadītājs, galvenais diriģents Andris Veismanis, diriģents Jurģis Cābulis. Solisti: Gerda Griķe, Sniedze Kaņepe, Aija Veismane-Garkeviča, Ance Zavadska un Mārtiņš Zvīgulis. Koncerta viesi būs Vidzemes kamerorķestris, komponists Uģis Prauliņš, diriģents Mārtiņš Klišāns, pianiste Agnese Egliņa un čellists Ēriks Kiršfelds.



Koncerts sāksies ar Alfrēda Kalniņa kompozīciju “Esi sveicināta, Saule!”, ko maestro Imants Kokars pašrocīgi pārveidojis, un šobrīd šī versija kalpo kā visiem zināmais kora “Ave Sol” episkais un monumentālais moto. Koncertā Raiņa poēma “Ave Sol” izskanēs komponistu Andra Sējāna un Kārļa Lāča komponētajos jaundarbos.



Koncerta otrajā daļā koris par izaicinājumu sev ir izvēlējies XX un XXI gs. Eiropas un Latvijas komponistu dažādu stilu kormūziku, lai atklātu kora unikalitāti, skanējuma robežu paplašināšanu līdz garīgo dimensiju augstākajiem horizontiem. Koncerta trešā daļa būs Latvijas mūzikas virsotnes no pēdējo gadu spilgtākajiem notikumiem līdz Rīgas kamerkora “Ave Sol” “zelta” repertuāram, ar kuru koris pārstāvējis Latviju neskaitāmos koncertos visā pasaulē. Izskanēs latviešu saules klasika kā Emīla Dārziņa “Minjona”, Jāņa Zālīša “Birztaliņa”, Jāņa Kalniņa “Apsniegošā pilsēta” un Latvijas mūsdienu komponistu – Mārtiņa Brauna, Uģa Prauliņa un Jura Karlsona – nepārspētie kora šedevri.



Koncerta fināls veidos tiltu starp Rīgas kamerkora “Ave Sol” visu laiku paaudzēm. To iesāks Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantātes “Dievs, Tava zeme deg!” lūgšanas “Mūsu Tēvs debesīs” atskaņojums. Jāzepa Vītola balādi ar Ausekļa vārdiem “Gaismas pils” un latviešu tautasdziesmu “Rīga dimd” būs aicināti dziedāt visu paaudžu kora dziedātāji un koncerta publika.

Koncertu organizē Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācija “Ave Sol”, atbalsta Rīgas dome un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Bezmaksas ielūgumi būs pieejami no 21. oktobra SIA “Biļešu paradīze” kasēs.