Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) lietā par iespējamu kukuļņemšanu, kukuļdošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju trešdien aizturējis bijušo Daugavpils mēru Rihardu Eigimu ("Mūsu partija") un vienu fizisku personu, liecina aģentūra LETA rīcībā esoša informācija.

KNAB aģentūrai LETA norādīja, ka kriminālprocess sākts šī gada 25.septembrī pēc Krimināllikuma 320.panta ceturtās daļas, 323.panta pirmās daļas un 195.panta pirmās daļas. Proti, par kukuļņemšanu, kukuļdošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Birojā arī skaidroja, ka krimināllietas materiāli satur ziņas par to, ka Daugavpils domes amatpersona laika posmā no 2018.gada janvāra līdz 2018.gada augustam, iespējams, pieņēma kukuļus ne mazāk kā 6000 eiro apmērā no uzņēmuma pārstāvja par atbalsta sniegšanu Daugavpils novada domes iepirkuma procedūrās, kā arī veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Šobrīd aizturētas divas personas - amatpersona un fiziska persona. Par piemērojamajiem drošības līdzekļiem procesa virzītājs lems atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajam termiņam, proti, 48 stundu laikā.

Eigima telefons patlaban ir izslēgts.

Aģentūra LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka lieta ir saistīta ar pašvaldības 2018.gada iepirkumu par vairāku izglītības iestāžu bērnu ēdināšanu, kurā uzvarējis uzņēmums "Latgales Optima". Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka šī firma regulāri uzvarējusi pašvaldības sludinātos iepirkumos, bet pērn bijusi viena no uzvarētājiem iepirkumā, kā rezultātā līgumi par ēdināšanu noslēgti uz vairākiem gadiem.

Šis nav pirmais kriminālprocess, kas sākts pret Eigimu, KNAB aizturēja viņu arī pērnā gada 18.decembrī lietā par kukuļa pieprasīšanu, bet drīz pēc tam viņš tika atbrīvots. Kā noskaidroja aģentūra LETA, šajā lietā patlaban KNAB turpina pirmstiesas izmeklēšanu.

KNAB pērn informēja, ka septembrī tas sācis kriminālprocesu par to, ka Daugavpils domes amatpersona pieprasījusi kukuli 10 000 eiro apmērā no fiziskas personas saistībā ar Daugavpils domes veiktajām iepirkumu procedūrām būvniecības jomā. Tika ziņots par kopumā divām aizturētajām personām. Tāpat KNAB veica procesuālās darbības Daugavpils domē.

Pērn sāktais kriminālprocess saistīts ar četrus miljonus eiro vērtiem divu izglītības iestāžu pārbūves iepirkumiem, kuros par uzvarētāju atzīta "Modus būve". Informācija Iepirkumu uzraudzības mājaslapā liecina, ka kopējā līguma summa par izglītības iestādes Parādes ielā 7 pārbūvi ir 2 730 347 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. "Modus būve" iepirkumā izvēlēta četru pretendentu konkurencē.

Eigims savukārt paziņoja, ka nekādus kukuļus nav ne prasījis, ne ņēmis, un arī apsūdzības KNAB viņam neesot izvirzījis.

Aizdomās par vismaz 6000 eiro kukuļa pieņemšanu aizturēts Daugavpils mērs Eigims.