Pēdējā gada laikā vairāki cilvēki sūdzējušies par "Auroras" darbību. Lūk, kādas pacientes stāsts: “"Aurora" apvārdoja mani: apsolīja tik labu ārstēšanu, ka es iekritu un parakstīju kredītlīgumu par 1680 eiro. Tagad, kad es par šo summu gribu saņemt kādu ārstniecības pakalpojumu, daudz kas nenotiek. 28. augustā nenotika masāža, 6. septembrī – lāzera procedūra un tā tālāk.”

Ne firmas, ne dakteru, tikai parāds

Un neko arī nesaņems, jo kopš septembra vidus "Auroras" telpas Rīgā, Bruņinieku ielā 49, ir slēgtas. Ar firmu vairs nav iespējams sazināties ne telefoniski, ne pa elektronisko pastu.

Šis uzņēmums izcēlās ar agresīvu mārketingu – zvanīja ne lūgti, ne aicināti, piedāvāja bezmaksas veselības pārbaudi, kurā atklāja daudzas vainas, bet solītā ārstēšana maksāja dārgi.

Daudzi klienti padevās piedāvājumam un noslēdza aizdevuma līgumu, tostarp pensionāri. Kurss maksājis, piemēram, 1740 eiro, sedzot divos gados, bet, maksājot uzreiz, 1390 eiro. Tagad vairs nav ne firmas, ne dakteru, bet parādi palikuši.

Pacients Andris TV3 raidījumam "Bez tabu" atzīst: “Tagad trīs gadus ar rūgtumu maksāšu 54 eiro mēnesī. Es saprotu, ka krāpnieki ir bijuši un būs, bet ārsts, kura uzdevums ir nekaitēt, kurš perfekti zināja, ka ir bezcerīgi slēgt līgumu, ka tas nenotiks? Tā ir tāda zemiska lieta no mediķa puses.”

Iebaida ar meliem

Turklāt parādos iedzītais sirdzējs, iespējams, nemaz nav slims. Kāda nu jau bijusī "Auroras" darbiniece televīzijā anonīmi pastāstījusi: “Mani mācīja tā: ja tu redzi, ka programmā uzrāda, ka tam cilvēkam viss ir labi, tu sameklē no iepriekšējiem cilvēkiem, kam viss ir slikti, un uzrādi to kā tā cilvēka rezultātu, iebaidi viņu tā, lai viņš piekrīt. Tu rītdienu nesagaidīsi, tev ir jānāk pie mums un jāārstējas.”

Iestādes vadība rūpīgi kontrolējusi speciālistu un pacientu sarunas, noklausoties vizītes un sekojot līdzi videonovērošanas kameru ierakstiem. “Mums kā speciālistiem bija jānodarbojas ar pārdošanu, jo tas viņiem bija galvenais, viņus neinteresēja ne klients, ne darbinieks, tikai nauda, nauda, nauda,” saka darbiniece, kura pati piedalījusies krāpšanā.

Mērķis: Eiropa

Iesākumā "Aurora" bija Latvijas Imūnkorekcijas centrs (akciju sabiedrība "Nokra"). Kad Veselības inspekcija atklāja pārkāpumus, firma pārdēvējās. Tagad pie "Auroras" durvīm izlikts paziņojums: “Tehnisku iemeslu dēļ ēka ir slēgta.”

Klīst runas, ka darboņi grasās pārdzimt kā SIA "Alpha Plus" ar adresi Raiskuma ielā. Visām šīm kaktu medicīnas iestādēm kā īpašniece norādīta Krievijas pilsone Džuljeta Šviļeva. Vēl šīs iestādes īpašnieks ir Krievijas pilsonis Andrejs Prusovs.

Veselības centra "Aurora" durvis Bruņinieku ielā ir slēgtas. Bijušie darbinieki vaimanā par neizmaksāto algu, tajā pašā laikā atzīst, ka paši krāpuši pacientus – kā saka, dots devējam atdodas... (Foto: Rojs Maizītis)

Bijušie darbinieki stāsta, ka firma, pirmām kārtām, esot dibināta, lai abi īpašnieki varētu pierādīt savas investīcijas, līdz ar to saņemt uzturēšanās atļaujas Latvijā un visā Eiropas Savienībā. Tādēļ arī pašlaik nav pasludināts bankrots, jo tad viņi zaudēs uzturēšanās atļaujas.

Padzīt no Latvijas neesot pamata

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes preses dienests par šiem investoriem "Kas Jauns Avīzei" atbild: “Lai izskatītu uzturēšanās atļaujas anulēšanu, ir jābūt tiesiskam pamatam, šobrīd mums tāda nav.”

Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska "Kas Jauns Avīzei" nesniedz skaidru atbildi, vai pret "Auroru" ir sākts kriminālprocess un vai par centra darbību ir saņemtas sūdzības: “Valsts policija nesniedz informāciju, vai ir saņemti iesniegumi par konkrētiem uzņēmumiem. Primāri tas ir Patērētāju tiesību aizsardzības centra jautājums, taču, ja tiek saņemts iesniegums par iespējamām nelikumīgām darbībām, kā ierasts, tas tiek izskatīts.”

Veselības inspekcijā divas sūdzības

Veselības inspekcijas preses sekretāre Saiva Luste "Kas Jauns Avīzei" atklāj, ka inspekcija Patērētāju tiesību aizsardzības centram ir nodevusi divus iesniegumus par iespējamajām nelikumībām "Aurorā".

Sūdzības ir par kreditēšanas līgumiem, un tās pārsūtītas Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC). Par nekvalitatīvi sniegtiem medicīnas pakalpojumiem nav saņemts neviens iesniegums.

Auroras gadījumā pacienti naudu aizņēmušies ātro kredītu firmās, tāpēc vispirms viņiem būtu jāvēršas pie aizdevēja ar prasījumu pārtraukt kreditēšanas līgumu, skaidro PTAC. Ja tas neizdodas, tad pēc palīdzības PTAC.

Neatļauta iekārta

Veselības inspekcija "Aurorā" (iepriekš "Nokra") pēc savas iniciatīvas veikusi regulāras pārbaudes, pārbaudītas medicīnas ierīces, medicīnas personāla kvalifikācijas kontrole, analizētas pacientu ambulatorās kartes.

Nekvalitatīva medicīniskā aprūpe nav atklāta, bet inspektori pērn oktobrī konstatēja, ka "Auroras" klientiem diagnostiku veic SIA "Vital centrs" ar neatļautu medicīnisku iekārtu "SECA mBCA 515" – ķermeņa masas analizatoru.

Iekārta uzskaita svaru, augumu, bioelektriskos pretestības mērījumus un gūstamos parametrus, piemēram, beztauku masu, automātiskiem aprēķiniem. Veselības inspekcija šā iemesla dēļ pārtrauca "Nokra" darbību.

Šobrīd inspekcija gaida paskaidrojumu no "Auroras" par pašreizējo statusu, jo iestāde vairs neatrodas agrākajā adresē. Ja centrs nesniegs atbildi, to svītros no Ārstniecības iestāžu reģistra. "Aurora" nav informējusi inspekciju, ka sāk darbību citā adresē, tāpēc tās darbība citur nav atļauta. Inspekcijas mājaslapā publicēts brīdinājums piesargāties no "Auroras".

Neizmaksā algas

Arī "Auroras" darbinieki meklē saimniekus, jo viņiem nav samaksāta alga par jūliju un augustu. Priekšniecība esot paziņojusi, ka centrs ir būtībā bankrotējis. Lai samaksātu parādus, jāpārdod aparatūra, ko nevarot izdarīt pāris dienās.

Atbilde bija solīta 15. septembrī, šajā dienā nekāds paziņojums nesekoja un priekšniecība vienkārši izgaisa, vienlaikus izslēdzot arī savus mobilos tālruņus. Valsts darba inspekcija paziņojusi, ka tajā ar sūdzībām jau vērsušies 12 bijušie "Auroras" darbinieki.

Ārstu biedrība nekomentē

Šāds veselības bizness nenoliedzami met ēnu uz godīgiem ārstiem. Kā situāciju vērtē profesionāļu organizācija?

Latvijas Ārstu biedrība sūdzības par "Auroru" nav saņēmusi un tās kompetencē nav kontrolēt medicīnisko pakalpojumu kvalitāti, par to atbild Veselības inspekcija.

“Atbildība par kādas personas vai personu grupas izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem ir noteikta Krimināllikumā,” norāda biedrības pārstāve Sindija Sendija Burka-Šaicanova. “Par cita veida prettiesiskām darbībām – citos normatīvajos aktos.”

Veselības inspekcija atkārtoti aicina ar jautājumiem par veselību vispirms vērsties pie sava ģimenes ārsta, kurš izvērtēs veselības stāvokli un izlems, vai un kādi izmeklējumi veicami.