Ideja izveidot savdabīgo vides objektu un pievērst līdzcilvēku uzmanību cilvēktirdzniecības un modernās verdzības tēmai “Mūsdienu vergs Oļegs” autoriem dzimusi, strādājot pie starptautisku atzinību guvušās režisora Jura Kursieša filmas “Oļegs”. Filmas sižets balstīts kāda Latvijas iedzīvotāja pieredzē, kad, dodoties labākas dzīves un darba meklējumos uz Beļģiju, viņš nokļuvis citu imigrantu verdzībā un pēc kāda laika Latvijā atgriezies morāli un fiziski sakropļots. Novērtējot filmā atainoto, skaudro mūsdienu realitātes portretējumu un nepieciešamību runāt ar sabiedrību par situācijām, kas norāda uz kādu no modernās verdzības formām, ideju atbalstījusi arī Iekšlietu ministrija.

"Es uzskatu, ka valsts politikai ir jābūt tādai, lai nevienam no mums nebūtu jānonāk tādā situācijā kā Oļegs. Tauta nav lēts, ekspluatējams darbaspēks atsevišķu subjektu kapitāla vairošanai. Valstij ir jārada apstākļi, lai cilvēki varētu nodrošināt sevi, ģimeni un cilvēka cienīgu dzīvi,” norāda iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens.

Uz cilvēktirdzniecību kā aktuālu mūsdienu problēmu norāda arī cilvēktirdzniecības novēršanas eksperte Lāsma Stabiņa: “Cilvēktirdzniecība ir globāla problēma, kas skar ne tikai Latviju, bet visas pasaules valstis. Nav tādas valsts, kur nebūtu šīs problēmas. Runājot par Latviju, no 2014.gada līdz 2019.gada septembrim palīdzība sniegta 137 identificētiem cilvēktirdzniecības upuriem. Tiesa, reālais upuru skaits varētu būt krietni lielāks, jo mūsdienu verdzība ir ļoti latents un ikdienā un sadzīvē grūti atpazīstams nozieguma veids.”

Dzīvais vides objekts “Mūsdienu vergs Oļegs” interesentiem un garāmgājējiem būs apskatāms 30. septembrī no plkst. 8.00 līdz 11.00 un no plkst. 16.00 līdz 21.00, kā arī 1. oktobrī no plkst. 16.00 līz 21.00.

Jau iepriekš ziņots, ka filma “Oļegs” ar panākumiem izrādīta Quinzaine des Réalisateurs Kannās, kā arī guvusi balvas citos starptautiskos kinofestivālos, savukārt 4. oktobrī nonāks uz kino ekrāniem visā Latvijā.

