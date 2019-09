Vai Latvija būtu iekļauta kādā „melnajā sarakstā”? Nekas par to neliecina, bet daudzus samulsinājuši uzrunas video kadri, kurā redzamas desmitiem valstu delegāciju tukšās vietās.

„Tur nav nekādu zemūdens akmeņu”

Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūds teic, ka pustukša ANO Ģenerālās asamblejas zāle sanāksmju laikā ir klasika, jo laikā, kad uzstājas nelielo valstu prezidenti, delegācijām ir daudz citu, pēc to ieskata, svarīgāku nodarbju. (Foto: Ieva Čīka/LETA)

Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūds Jauns.lv lasītājus aicināja to tik sāpīgi neuztvert, jo pustukša Ģenerālās Asamblejas zāle esot klasika: „Tā ir klasika! Principā reti kad ANO zāle ir pilna. Tā varētu būt pilna tikai tad, kad runā pasaules varenie. Kad runā citi, ārpus pasaules vareno saraksta esošie, citu valstu prezidentiem un delegācijām ir tikšanās vienam ar otru, un pašā zālē neatrodas lielākais vairākums. ANO Ģenerālā asamblejas sesija norit vairākas dienas (šogad no 23. līdz 26. septembrim), un valstu delegācijas ne par to pašu lietderīgāko uzskata visas dienas būt klāt visiem prezidentiem un delegācijām, klausīties visas runas.

Parasti kādas valsts vadītāja uzstāšanās laikā mēģina būt klāt draudzīgās valstis, kurām interesē konkrēto valstu pārstāvju uzruna, bet arī ne vienmēr. Faktiski daudzas delegācijas šo laiku izmanto dažādām citām aktivitātēm, izmantojot situāciju, ka tur ir citu valstu pārstāvji, ar tiem tiekoties, runājot, iesaistoties dažādos papildus pasākumos.

Ātri uzmetot aci, man šķita, ka Levita uzrunas laikā zāle salīdzinoši pat neizskatījās tik pustukša. Bet kopumā - pustukšums ir klasika. Tur nav nekādu zemūdens akmeņu. Protams, kad nāk Tramps, lielie vīri, tad ieinteresētība ir daudz lielāka – gan noklausīties runu, gan parādīt savu klātbūtni. Mazākās valstis parasti uzklausa tie, kuri saistīti ar konkrēto reģionu un valsti”.

ANO jāmainās līdzi laikam

Jauns.lv jau rakstīja, ka 24. septembrī Levits uzrunāja ANO Ģenerālās asamblejas sesijas dalībniekus Ņujorkā. Latvijas prezidents savā runā aicināja ANO mainīties līdzi laikam, lai tā nezaudētu savu ietekmi. Gan savas runas sākumā, gan arī noslēgumā viņš īsi atgādināja Latvijas un Baltijas vēsturē svarīgus notikumus un uzsvēra, cik svarīgi ir izmantot multilaterālisma sniegtās iespējas:

„Lai saglabātu mieru un drošību pasaulē, starptautiskajai kārtībai ir jābūt stabili veidotai uz multilaterālisma, iekļautības un tiesību noteikumos balstītiem principiem. Tās aizsargāšana un stiprināšana ir mūsu kopīgs uzdevums. Apvienoto Nāciju Organizācija ir un būs multilaterālisma un tiesību noteikumos balstītas pasaules kārtības centrālā institūcija”.

Pēc viņa teiktā, pieredze rāda, ka visefektīvāk var sasniegt vēlamo, darbojoties tieši daudzpusējā formātā, tādēļ arī Latvija aktīvi izmanto visas iespējas padarīt mūsu pasauli miermīlīgāku un taisnīgāku. Kārtība, kas balstās uz daudzpusēju sadarbību, nepieļauj ANO Statūtos iestrādāto mērķu un principu neievērošanu no ANO dalībvalsts puses attiecībā uz kādas citas valsts teritoriālo nedalāmību un suverenitāti, uzsvēra Levits. Šajā kontekstā viņš atgādināja, ka Krievija joprojām pārkāpj starptautisko tiesību principus, turpinot ignorēt kā Ukrainas, tā arī Gruzijas teritoriālo nedalāmību.



„Šāda klaja necieņas izrādīšana starptautisko tiesību principiem nedrīkst kļūt par jaunu normu. Latvijas piemērs rāda, ka tiesiskuma, demokrātijas un cilvēktiesību principu garantēšana ir svarīgs priekšnosacījums tam, lai valsts varētu veiksmīgi pilnveidoties. Tādēļ Latvija ir gatava aktīvi piedalīties šo principu nostiprināšanā starptautiskajās tiesībās,” pauda Valsts prezidents.

Savukārt runas izskaņā Levits atgādināja par Baltijas ceļu un par to, cik daudz kopš tā laika Latvija ir sasniegusi. „Pēdējo 30 gadu gaitā Latvija un tās iedzīvotāji ir piedzīvojuši iespaidīgas pārmaiņas. Uzskatu, ka arī ANO ir jāmainās - jāpielāgojas mūsdienu apstākļiem, lai varētu cīnīties ar šobrīd aktuālajām problēmām,” pauda prezidents.

Viņš mudināja ANO izmantot laiku, kas atlicis līdz tās dibināšanas 75.gadadienai, lai padarītu organizācijas darbu mērķtiecīgāku un vērtīgāku. „Dosim jaunu sparu organizācijas darbam pie iekšējām reformām, it īpaši pie Drošības padomes pārveides. ANO ir jāattīstās, lai tā nezaudētu savu ietekmi,” uzsvēra Levits.

Viņš norādīja, ka ANO Statūtos ierakstītie principi mūsdienās ir tikpat aktuāli kā to pieņemšanas brīdī pirms 74 gadiem. „Man ir liels prieks, ka Latvijai tagad ir brīvība dzīvot saskaņā ar šiem principiem savā zemē, kā arī atbildība tos aizstāvēt visā pasaulē,” savu runu ANO Ģenerālās asamblejas sesijas dalībniekiem noslēdza Levits.

