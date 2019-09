Ierobežos satiksmi Miķeļdienas gadatirgus laikā

• Doma laukumā;

• Herdera laukumā;

• Jaunielas posmā no Doma laukuma līdz Krāmu ielai;

• Pils ielas posmā no Miesnieku ielas līdz Doma laukumam;

• Jēkaba ielas posmā no Doma laukuma līdz Mazajai Pils ielai;

• Tirgoņu ielas gājēju zonā, posmā no Šķūņu ielas līdz Tirgoņu ielas braucamajai daļai.

Tostarp 28.septembrī no plkst. 5.00 līdz plkst. 21.00 satiksme augstākminētajās vietās tiks slēgta (tāpat arī velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu satiksme).