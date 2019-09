Kādas ir būtiskākās kvalitātes, kam jāpiemīt gudram uzņēmumam un kā tās ar tehnoloģiju palīdzību sasniegt, lai jau rīt jūsu uzņēmums kļūtu vēl gudrāks, veiksmīgāks un atrastos soli priekšā konkurentiem, tiks noskaidrots biznesa tehnoloģiju platformas BiSMART rīkotajā konferencē “Gudrais uzņēmums”, kas norisināsies 24. septembrī viesnīcā Riga Islande Hotel. Viedi nozares eksperti tuvāk iepazīstinās ar aktualitātēm tādās jomās kā e-pakalpojumi, finanšu plānošana, darba modeļi, mārketings, darbinieku e-apmācības un HR. Gudra uzņēmuma aktualitātes pasākumā īpaši aicināti apzināt uzņēmumu vadītāji un īpašnieki, finanšu direktori un galvenie grāmatveži, nodaļu vadītāji un augstākais menedžments.



Konferencē ar vērtīgiem padomiem un viedām atziņām dalīsies vairāki jomas eksperti. Par to, kā efektīvi un pārdomāti uzņēmumā veikt finanšu plānošanu, pastāstīs PricewaterhouseCoopers nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Palmbaha. Kādas ir mūsdienu digitālā biroja tendences, kā norisinās līdz šim ierasto darba modeļu transformācija un kā to integrēt savā uzņēmumā, atklās CSC Telecom komercdirektors Jānis Strumpmanis. Par to, kā atrast pareizās mārketinga pieejas un kādas priekšrocības biznesam sniedz mārketinga automatizācija, pastāstīs Mailigen veiksmes menedžeris Gints Branks. Savukārt ar darbinieku e-apmācībām un labās prakses piemēriem iepazīstinās Corporate Solutions biznesa attīstības vadītājs Imants Felsbergs.

Šīs ir tikai dažas no BiSMART konferencē “Gudrais uzņēmums” aplūkotajām tēmām, kas rosinās domāt par jauniem risinājumiem savā biznesā šodien un gudri ieviest tos savā uzņēmumā jau rīt.

