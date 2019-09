Vaiņodē no postošas nelaimes izglābj dūmu detektors

12. septembrī ugunsdzēsēji saņēma zvanu no kāda divstāvu dzīvokļu nama iedzīvotāja Vaiņodē – kaimiņu dzīvoklī skanēja dūmu detektora sirēna.

Panna deg, mājās neviena nav

Ierodoties notikuma vietā un iekļūstot dzīvoklī, ugunsdzēsēji ieraudzīja, ka uz plīts pannā piededzis ēdiens, bet mājoklī neviens neatradās. Saimnieks atgriezās tikai tad, kad glābēji jau bija visu nodzēsuši un izvēdinājuši telpas. Šajā gadījumā ugunsgrēks radīja tikai nelielus zaudējumus, bet, ja dzīvoklī nebūtu uzstādīts dūmu detektors, kam pateicoties kaimiņi laikus izsauca ugunsdzēsējus, uguns no pannas varēja pārmesties uz blakus esošajiem priekšmetiem un izraisīt jau daudz postošāku nelaimi. Agrā 15. septembra rītā kādā Rīgas daudzdzīvokļu namā Ēvalda Valtera ielā pie Dreiliņiem arī nostrādāja dūmu detektori un izglābti 17 cilvēki. Mājas palīgtelpā dega atkritumu konteiners un pārsegums starp otro un trešo stāvu.

Tikai 9% mājokļu

Diemžēl nevienā ugunsgrēkā ar cietušajiem cilvēkiem ugunsdzēsēji nedzird spalgo dūmu detektora skaņu, jo tas nav uzstādīts, atzīst VUGD priekšnieka vietnieks Kristaps Eklons. (Foto: LETA)

Ik gadu ugunsdzēsēji Latvijā dodas dzēst apmēram 9000 ugunsgrēku, kurus lielākoties izraisījusi neuzmanīga rīcība ar uguni – neuzmanīga smēķēšana telpās vai ēdiena gatavošana, arī citi ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi, izmantojot atklātu uguni. Šogad ugunsgrēkos zaudētas jau 54 cilvēku dzīvības, un daļu traģēdiju varēja novērst, ja mājokļos būtu uzstādīti dūmu detektori!

“VUGD veiktais pētījums atklāja, ka 68% iedzīvotāju ir svarīgi, lai dūmu detektors būtu uzstādīts mājokļos, tomēr tikai 9% iedzīvotāju tie ir uzstādīti. Diemžēl nevienā ugunsgrēkā ar cietušiem un bojāgājušiem cilvēkiem ugunsdzēsēji glābēji nedzird spalgo dūmu detektora skaņu, jo tas daudzos mājokļos joprojām nav uzstādīts,” VUGD priekšnieka vietnieks Kristaps Eklons aicina uzņemties atbildību par savu dzīvību.

“Ugunsgrēki, kuros cietuši cilvēki, ir vieni no vissmagākajiem izsaukumiem,” atzīst Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule. “Arī mediķiem psiholoģiski ir grūti redzēt cietušos, kuriem apdegusi ir puse vai vairāk no ķermeņa. Vēl jo vairāk, kad no krāsmatām tiek iznests pārogļojies bērna ķermenītis, kuram vairs nav iespējams palīdzēt. Ugunsnelaimes, kas laupa dzīvības un cilvēku var sakropļot, tik tiešām var iesākties nemanot – naktī, kamēr cilvēki guļ vai rosās blakus istabā. Dūmu detektors laikus brīdina par draudošo nelaimi, tāpēc aicinām tos savā mājoklī uzstādīt jau šodien.”

Cena sākas no trīsarpus eiro

Autonomais ugunsgrēka detektors, kas reaģē uz dūmiem, ir neliela ierīce, kas patstāvīgi spēj konstatēt telpā izveidojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu) un ar 80 decibelu skaņas signālu aptuveni pusstundu nepārtraukti brīdināt par nelaimi. Dūmu detektori ir nopērkami gan mājas preču veikalos, gan lielveikalos vai interneta tirgotavā, dārgākie maksā vairāk par 20 eiro, taču var iegādāties arī par trīsarpus eiro. Uz korpusa ir jābūt CE marķējumam un informācijai par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604. Uzstādīšana ir vienkārša – piestiprina pie griestiem ar komplektā pievienotām skrūvēm vai abpusējo līmlenti.

Obligāti no nākamā gada

2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība, ka visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) būs jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus būs jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. VUGD speciālus reidus par dūmu detektoru lietošanu mājokļos nerīkos, taču veiks pārbaudes pēc ugunsgrēkiem vai iedzīvotāju sūdzībām.