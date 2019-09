Saistībā ar Rīgas domes Satiksmes departamenta sniegto informāciju ielu uzturēšanas programmas ietvaros līdz septembra beigām plānots salabot, piemēram, tādas ielas kā Slokas ielas posmu aiz Mārtiņa ielas, Kurzemes prospekta un Jūrmalas gatves posmus, Daugavgrīvas ielu pirms Lidoņu ielas, Valmieras ielas posmus no Ģertrūdes ielas līdz A. Deglava ielai un Ganību dambja posmus.

Darbi tiks veikti arī Jaunciema gatvē 2,15 km garā posmā no Jaunciema 8. šķērslīnijas līdz Sužiem, Juglas ielas posmā, no Malienas ielas līdz Biķernieku ielai, kā arī Zasulauka ielā no Šampētera ielas līdz Zalves ielai un K. Ulmaņa gatves posmos.

Ielu uzturēšanai papildu finanšu līdzekļi tiks rasti, samazinot mērķdotāciju programmā „Transportbūvju būvniecība”, jo iepriekš plānotie Bruņinieku ielas, Marijas ielas un A. Čaka ielas seguma atjaunošanas darbi ir pārcelti uz 2020. gadu.

Finanšu līdzekļu pārstrukturizācija vēl jāizvērtē Rīgas domes Finanšu departamentam.