Valsts prezidents Egils Levits un eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga piedalās savas grāmatas "The Singer of Songs. On Cognitive Shemas and Sequential Structuring in Longer Latvian Folk Songs" atvēršanas svētkos Latvijas Kultūras akadēmijā. (Foto: LETA)

Ko prezidents Levits sacīja Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas atvēršanas svētkos

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Latviešu tradīcijas ir jāceļ gaismā, jāpatur un jādod nākamajām paaudzēm, šodien Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas "The Singer of Songs. On Cognitive Schemas and Sequential Structuring in Longer Latvian Folk Songs" atvēršanas svētku uzrunā teica Valsts prezidents Egils Levits.