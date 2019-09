Saeimas deputāts Mārtiņš Bondars un eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga piedalās savas grāmatas "The Singer of Songs. On Cognitive Shemas and Sequential Structuring in Longer Latvian Folk Songs" atvēršanas svētkos Latvijas Kultūras akadēmijā. (Foto: LETA)

FOTO: Vaira Vīķe-Freiberga savā vārda dienā mīļu cilvēku lokā laiž klajā jauno grāmatu

Tautā mīlētā bijusī Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga tieši Vairu dienā svinēja arī savas jaunākās grāmatas atvēršanas svētkus. Grāmata "The Singer of Songs. On Cognitive Shemas and Sequential Structuring in Longer Latvian Folk Songs" ir eksprezidentes ilgu gadu zinātnisks darbs.