Par iespējamu zādzību no neaizslēgtas automašīnas tiek meklēts video redzamais vīrietis

Valsts policija saņēmusi informāciju par to, ka šā gada 5. septembrī pulksten 11.48 degvielas uzpildes stacijā Rīgā, Dzelzavas ielā, kādam vīrietim no automašīnas tika nozagta soma. Noziegums tika izdarīts, kamēr cietušais uz brīdi bija izkāpis no automašīnas, neaizslēdzot tās durvis. Izrādījās, ka vēlāk šajā pašā dienā Rīgā, Rušonu ielā, tika nelikumīgi izmantota arī viņa kredītkarte, kas bija atradusies nozagtajā somā.