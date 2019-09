Vairākās Rīgas ielās ierobežos vai slēgs satiksmi

Saistībā ar kanalizācijas tīklu atjaunošanas darbiem no 10. septembra plkst. 0.01 līdz 12. septembra plkst. 24.00 tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Aleksandra Čaka ielā, pie ēkas Aleksandra Čaka ielā 146 un Terēzes ielas un Aleksandra Čaka ielas krustojumā.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas minētajos ielas posmos) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Darbu veikšanas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņu līmenis.

Saistībā ar pasākumu „Hospitāļu ielas kaimiņu svētki - 2019” 8. septembrī no plkst. 14.00 līdz plkst. 23.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Hospitāļu ielas posmā no Zirņu ielas līdz Ieroču ielai un Ierēdņu ielas posmā no Hospitāļu ielas līdz iebrauktuvei tirdzniecības centra „Rimi Valdemārs” stāvvietā.

Pasākuma organizētājam uzdots nodrošināt iedzīvotāju un uzņēmumu transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Saistībā ar publiska pasākuma rīkošanu 12. septembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 21.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Annas ielā.

Pasākuma organizētājam uzdots nodrošināt iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas Annas ielas slēgtajā posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Saistībā ar ceļa seguma atjaunošanas darbiem no 10. septembra plkst. 0.00 līdz 30. septembra plkst. 22.00 tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Jaunciema gatvē no Traktoru ielas līdz pagriezienam uz Carnikavu (P1), darbi tiks veikti pa posmiem.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, transportlīdzekļu kustības organizāciju ar satiksmes regulētājiem vai luksoforiem un iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas Jaunciema gatves ierobežotajā posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.