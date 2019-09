Būs sarežģītāk un dārgāk. Kas jāzina, ceļojot uz Lielbritāniju pēc 31.oktobra

Ne velti pašlaik aktuālā anekdote ir: mūžīgi var skatīties uz trim lietām – kā tek ūdens, deg uguns un Lielbritānija izstājas no ES. Jau vairākkārtīgi pārcelti termiņi, kad briti nolēmuši teikt ardievas Eiropas ūnijai. Tagad gan izskatās, ka 31. oktobris būs galīgais. Tā kā vēl starp ES un Apvienoto Karalisti nav panākta nekāda vienošanās par izstāšanās procedūru, pilnīgi konkrēti nav zināms, kāda turpmāk būs kārtība, šķērsojot Britānijas robežu. Tomēr vairāki aspekti ir zināmi, par kuriem portālam Jauns.lv pastāstīja Ārlietu ministrijā:

Latvijas pilsoņi joprojām varēs ceļot bez vīzas, bet zaļā koridora nebūs

„Ieceļojot Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (AK) pēc 31. oktobra, Latvijas pilsoņa pases turētājiem nebūs nepieciešama vīza, ja vienas uzturēšanās ilgums AK nepārsniedz trīs mēnešus un ceļojuma mērķis ir īslaicīga privāta vizīte vai tūrisms. Trīs mēnešu bezvīzu uzturēšanās termiņš nebūs ierobežots ar jebkādu laika posmu. Līdz ar to, arī ieceļojot AK pirms breksita un izceļojot pēc tā, Latvijas pilsoņa pases turētājiem papildus dokumenti nebūs nepieciešami.



Latvijas pilsoņu pases turētājiem, kuri vēlēsies uzturēties AK ilgāk par trīs mēnešiem, būs jāpiesakās īpašai uzturēšanās atļaujai „European temporary leave to remain” ar 36 mēnešu derīguma termiņu.



Latvijas nepilsoņa pases turētājiem būs jānoformē vīza ieceļošanai AK tāpat kā līdz šim. Dokumenti vīzai jāiesniedz AK Vīzu centrā Rīgā, Aspazijas bulvārī 20. Informācija par vīzām pieejama internetā: uk.tlscontact.com/lv/rix/index.php.



Ņemot vērā pašreizējo neskaidrību saistībā ar AK izstāšanās noteikumiem, aicinām personas, kas plāno ceļojumus uz AK vai tranzītā caur to šī gada oktobrī–novembrī, uzmanīgi sekot AK iestāžu sniegtajai informācijai par izmaiņām ārvalstnieku ieceļošanas kārtībā.



Attiecībā uz AK pilsoņu ieceļošanu Latvijā informējam, ka saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem ES tiesību aktiem AK pilsoņiem vīza ieceļošanai ES valstīs nebūs nepieciešama”.

Tomēr ceļotājiem jārēķinās ar to, ka vairs nebūs zaļā koridora, jo AK vairs nebūs Eiropas Savienībā un tā arī nav Šengenas zonā.

Nederēs EVAK karte, mobilie sakari būs dārgāki, nevarēs pārvadāt gaļu un pienu

Plānots, ka 2021. gada 1. janvārī spēkā stāsies jaunā AK imigrācijas sistēma, kas var paredzēt, ka ES pilsoņu ID kartes vairs nebūs derīgas ieceļošanai AK. Ja spēkā nestāsies Izstāšanās līgums, sākot ar AK izstāšanās dienu AK vairs nedarbosies Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK. Dodoties ceļojumā uz AK Ārlietu ministrija aicina iegādāties privāto ceļojuma apdrošināšanu neatliekamās un nepieciešamās medicīniskās palīdzības saņemšanai.

Ja ceļojat ar privāto automašīnu, ES izdotās vadītāju apliecības turpinās būt derīgas arī AK. Mobilo sakaru - balss zvanu, SMS vai datu - pakalpojumu sniedzējiem AK vairs nebūs saistoši ES viesabonēšanas noteikumi. Tas nozīmē, ka tie var piemērot papildmaksu ES ceļotājiem, kuri izmanto viesabonēšanas pakalpojumus AK.

Tā kā Lielbritānija kļūs par trešo valsti, tas ietekmēs gan pasta sūtījumu saņemšanu, gan ceļotājus, jo no trešās valsts pāri robežai personīgajā bagāžā bez nodokļu nomaksas drīkstēs pārvest ierobežotu daudzumu preču, bet daudzus pārtikas produktus Eiropas Savienībā nedrīkst ievest vispār. Šķērsojot ES ārējo robežu (gan iebraucot, gan izbraucot) jebkurai fiziskai personai ir pienākums deklarēt skaidro naudu, ja tās apmērs ir ekvivalents vai pārsniedz 10 000 eiro.

Arī preču nosūtīšanai un saņemšanai būs jāformē muitas procedūras, jāmaksā nodokļi. Ja sūtījuma vērtība ir mazāka par 22 eiro, nodokļi nebūs jāmaksā. Taču, ja šī robežvērtība pārsniegta, jāmaksā PVN. Savukārt, ja sūtījuma vērtība pārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā gan PVN, gan muitas nodoklis.

Uz Lielbritāniju Latvijas iedzīvotāji dodas apciemot tuviniekus, kuri droši vien sarūpē ciemakukuli mājiniekiem Latvijā. Tāpēc turpmāk būs jārēķinās ar ierobežojumiem, kas attiecas uz trešajām valstīm. No Lielbritānijas atlidojot, preces virs 430 eiro būs jādeklarē muitā un muitā jāsamaksā nodokļi. Jāatgādina, ka no trešajām valstīm bez nodokļu nomaksas savam patēriņam drīkst ievest 200 cigaretes. Specifiski noteikumi ir alkohola ievešanai. Ne biežāk kā vienu reizi septiņās dienās no trešajām valstīm bez nodokļu nomaksas savam patēriņam drīkst ievest vienu litru alkoholisko dzērienu ar spirta saturu virs 22% vai vieglākus dzērienus, attiecīgi lielākā daudzumā. ES aizliegts ievest gaļas un piena produktus. Iebraucot Latvijā no valsts, kas nav ES dalībvalsts, personīgajā bagāžā esošie pārtikas produkti, kas paredzēti pašpatēriņam, robežšķērsošanas vietā tiek pakļauti stingrai veterinārajai un pārtikas nekaitīguma kontrolei.

