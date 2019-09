Latvijas televīzija beidzot sasniegs pierobežu, kur līdz šim vieglāk "ķēra" Krievijas kanālus

Apraides mastam Kārsavas novada Skaistā iebūvēts pamatakmens. (Foto: Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs)

Pašlaik Latvijas radio un televīzijas kanāli šeit ir sliktāk uztverami nekā Krievijas un Baltkrievijas raidījumi.

Latgales reģionālās televīzijas žurnāliste Lāsma Zute ir pārliecinājusies, ka, piemēram, Viļakas kafejnīcā daudzus radio kanālus nedzird. Izdodas atrast Latvijas radio 1 un 2, tomēr uztveršanas kvalitāte mainās pa dienām, to ietekmē arī laika apstākļi. Ar televīziju tādu problēmu nav, bet citviet gan cilvēki sūdzas.

Rita no savas mājas varēs redzēt jauno apraides mastu un cer, kabūs skatāma arī Latvijas televīzija, ko pašlaik var skatīties ar traucējumiem vai nemaz. “Nav kvalitatīvi, no rīta vispār reti kad var noskatīties laika ziņas vai ko citu, uzreiz parāda, ka nav signāla, un nerāda. Latvijas radio otro slikti uztver,” stāsta Rita. Tikmēr no Krievijas ir pieejami 20 bezmaksas kanāli, no Baltkrievijas – divpadsmit.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs uzsver, ka cilvēki labprāt vairāk redzētu un dzirdētu raidījumus par vietējiem notikumiem. Pašlaik plānots, ka no 1.janvāra šeit bez maksas varēs klausīties valsts radio un skatīties visus piecus televīzijas bezmaksas kanālus. Jaunie masti būs 100 metru augsti un būtiski uzlabos radio un televīzijas signāla stiprumu. Masti būs pieslēgti arī platjoslas optiskajam tīklam, lai piedāvātu iedzīvotājiem arī ātru un augstas kvalitātes internetu. Kopumā Latvijā plānoti 30 šādi masti, kas būs pieejami raidorganizācijām jau no janvāra. To būvniecība izmaksā ap pusmiljonu eiro.

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs nodrošina piecu bezmaksas televīzijas kanālu apraidi, kas šobrīd sasniedz 99,77% iedzīvotāju, un sabiedriskā radio pārraidīšanu, sasniedzot 99 procentus.