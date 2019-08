"Tas, ko mēs gribam, un ceru, ka to grib arī lielākā daļa NVO pārstāvju, ir - lai līdzekļi tiek sadalīti mērķtiecīgi un godīgi un lai mēs, izmantojot šos līdzekļus, varētu izdarīt vairāk. Ja mēs atgūtu sabiedrības uzticēšanos fondam, arī valsts varētu tam atvēlēt vairāk līdzekļu. Valdības uzticēšanās šim fondam ir zudusi, bet to var atgūt tikai tad, ja to vada arī valdības pārstāvis," uzskata politiķis.

Viņš uzsvēra, ka no SIF gaida jaunu pieeju, nevis mēģinājumus atrast jaunus pseidoargumentus, lai viss paliktu pa vecam. 30.augustā būs SIF padomes sēde, kurā Valsts kanceleja nāks ar savu redzējumu par sekretariāta direktora konkursa izziņošanu.

Parādnieks, kurš ir arī Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) virzītais valdības pārstāvis darbam SIF padomē, pastāstīja, ka pirmajā SIF padomes sēdē par priekšsēdētāju nevarēja ievēlēt kultūras ministru Nauri Puntuli (VL-TB/LNNK), jo diemžēl labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) budžeta sarunu dēļ uz sēdi atnāca ar lielu nokavēšanos un nepiedalījās balsošanā. Tāpēc viņš izteica cerību, ka vismaz 30.augustā nekas vairs netraucēs ievēlēt jauno padomes priekšsēdētāju.

Viņaprāt SIF administratīvais aparāts ir milzīgs, attiecīgi arī izmaksas ir milzīgas. 2016.gadā tika veikts pētījums, kas parādīja, ka administratīvās izmaksas ir vairāk nekā 27% no SIF budžeta. Vēl viens absurds esot fakts, ka 2016.gadā Parādnieka sarūpētajai programmai "Goda ģimene" tika piešķirts papildu resurss, bet gada beigās konstatēja, ka pāri paliks 28 000 eiro.

"Un padomes sēdē tika lemts šo naudu pārvirzīt no ģimeņu atbalsta programmas uz NVO fondu. Normāli, jo NVO programmas ir dažādas. Absurds bija tajā apstāklī, ka šī nauda tika novirzīta NVO administrēšanas izdevumu segšanai - tā vietā, lai šī nauda tiktu novirzīta ģimenēm," stāsta Parādnieks.

Viņaprāt fondam nav konkrētu mērķu, nav sakārtota struktūra, lai fonds darbotos kā mērķorganizācija: ja nauda ir iedota konkrētam mērķim, tad tā arī ir jāizmanto šim mērķim. Parādnieks uzskata, ka fonds strādājis necaurspīdīgi un neefektīvi, pat nerunājot par konkrētu mērķu sasniegšanu.

"Ir nepieciešams izmērīt, lai varētu konstatēt - runājot kaut vai par to pašu etnisko integrāciju: vai ar fonda programmām ir sasniegti rezultāti un tieši kādi? Atbildes nav, jo nekas netiek mērīts. Vienīgi - nauda tiek apgūta. Turklāt tā tiek apgūta ļoti necaurspīdīgi, neatklājot lēmumu pieņēmējus, piemēram, Mediju fondā pārdalot līdzekļus. Un ne valdība, ne sabiedrība nevar konstatēt, vai tur ir bijis interešu konflikts. Tad kāpēc neatklāj lēmumu pieņēmējus," jautā Parādnieks.

Tāpēc premjera pārstāvis SIF uzskata, ka ir divi ceļi, proti, fonds, kas darbojas greizi un resursus izmanto pretēji nacionālas valsts pamatuzstādījumiem, pretēji Satversmes preambulā ierakstītajai būtībai, nav vajadzīgs. Otrs - veikt rekonstrukciju: mainīt padomi un izrevidēt visu šo satrunējušo fonda darbības būtību, veidojot to uz jauniem pamatiem.

Jau ziņots, ka 16.augustā SIF jaunās padomes pirmajā sēdē neizdevās ievēlēt SIF priekšsēdētāju.

Uz SIF priekšsēdētāja amatu izvirzīja divus pretendentus - kultūras ministru Nauri Puntuli (VL-TB/LNNK) un "Kurzemes NVO atbalsta centrs" valdes priekšsēdētāju Inesi Siliņu.

Pirms balsošanas, uzrunājot jauno padomi, Puntulis sacīja, ka viņa skatījumā SIF nevadīs priekšsēdētājs viens, bet gan visa padome. Tai ir jāizveido stratēģija, jārūpējas par caurspīdīguma nodrošināšanu, jādomā, kā attīstīt e-vidi. Viņš uzsvēra, ka lēmumus pieņems visa padome kopā.

Savukārt Siliņa norādīja, ka ir būtiski panākt vienotu izpratni par vārdu integrācija, ko uztver arvien šaurāk. SIF kā neatkarīgai institūcijai ir svarīgi, lai pilsoniskā sabiedrība varētu veidot attiecības ar valsts pusi. Viņa sacīja, ka mēģinās attīstīt kvalitatīvu iesaisti visos lēmumos. Nevalstiskās organizācijas pārstāvja ievēlēšana būtu simbolisks žests, ka pilsonisko sabiedrību novērtē valsts līmenī.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP), izvirzot Puntuļa kandidatūru SIF priekšsēdētāja amatam, sacīja, ka Kultūras ministrija nosaka vairākas programmas, kuras administrē fonds. Viņaprāt, nepieciešamību pēc jaunas padomes noteica valdības uzticības trūkums padomei. Ievēlot amatā kultūras ministru, attiecības varēs stiprināt, pastāstīja Pūce.

Savukārt biedrības "Veselības un sociālais serviss "Artemīda"" valdes priekšsēdētāja Jolanta Eihentāle, nevalstisko organizāciju vārdā, izvirzīja Siliņas kandidatūru. Eihentāle sacīja, ka Siliņa ar savu piemēru ir parādījusi spēju uzklausīt visu iesaistīto pušu viedokļus.

Balsošanas otrajai kārtai virzīja visvairāk balsu saņēmušo kandidātu - Puntuli, kuru neizdevās ievēlēt amatā.

Par viņa ievēlēšanu aizklātā balsojumā divi padomes locekļi atturējās no balsojuma, seši nobalsoja par, viens padomes loceklis nobalsoja pret.